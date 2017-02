El PP critica la "absoluta" falta de información del Gobierno sobre la reapertura de la mina de zinc

7/02/2017 - 13:59

El portavoz parlamentario del Partido Popular, Eduardo Van den Eynde, ha criticado la "absoluta ausencia de información" en torno al proyecto de reapertura de la mina de zinc en Reocín. "Es impresentable que se nos pida apoyar la reapertura de la mina de Reocín sin que se nos presente el proyecto", ha denunciado.

SANTANDER, 7 (EUROPA PRESS)

En este sentido, ha anunciado que el PP pedirá la comparecencia del Gobierno de Cantabria ante el Parlamento para dar información de un proyecto del que solo se conoce lo que ha publicado la prensa. "Hasta ahora sólo conocemos informaciones de prensa, y el trágala parlamentario de PRC y PSOE para que se tramite de urgencia la reforma de la Ley del Suelo que permita esa reapertura", ha apostillado.

En un comunicado, Van den Eynde ha explicado que el Partido Popular ha apoyado la tramitación urgente de esta proposición de ley porque si el proyecto es bueno para Reocín, y por extensión para Cantabria, "no seremos nosotros los que pongamos 'palos en las ruedas' a un proyecto que presuntamente, según dice el Gobierno, puede ser positivo. Pero hasta aquí, sin información sobre qué se quiere hacer, que no cuenten con nosotros", ha advertido.

Al respecto, ha explicado que a los 'populares' no les ha "gustado nada cómo está llevando este tema el Gobierno". "Somos el único grupo parlamentario que no ha tenido acceso alguno a las características del proyecto. Es impresentable que el partido mayoritario en la Cámara, el Partido Popular, no haya sido informado cuando nos consta que tanto Podemos como Ciudadanos tienen conocimiento del proyecto y sus características desde hace meses", ha lamentado.

El portavoz del PP ha denunciado que no es la primera vez que el Gobierno de Cantabria mantiene esta "actitud de desprecio" con el primer partido de la oposición, y el caso más reciente es la negociación presupuestaria, "donde se nos ha ocultado en todo momento documentación básica para poder tomar conciencia del contenido del presupuesto. Aunque viendo lo que han presentado finalmente, no nos extraña".

En definitiva, el PP no entorpecerá la tramitación, pero quiere que se aclaren cuestiones como la técnica extractiva, dónde se ubica el presunto ámbito minero, cuánto zinc se tiene calculado extraer, qué posibles riesgos medioambientales puede conllevar y saber cómo han sido calculadas las cifras reales de empleo, ha concluido.