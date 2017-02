Podemos tilda de "decepcionante" el dictamen del presidente de la comisión de formación al no señalar a Susana Díaz

7/02/2017 - 14:05

El diputado y representante de Podemos Andalucía en la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz sobre el presunto fraude en la formación, Juan Ignacio Moreno Yagüe, ha tildado este martes de "decepcionante" la propuesta de dictamen registrada por el presidente de este órgano, Julio Díaz, por no señalar la responsabilidad política de la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento andaluz, Moreno Yagüe ha sostenido que a su grupo parlamentario no le ha causado sorpresa dicho dictamen, de manera que ha censurado que "una comisión que se titula desde 2002 hasta la actualidad excluya la actualidad", por no incluir entre los responsables a la jefa del Ejecutivo andaluz.

Entiende que la actualidad era de 2012 al cierre de la comisión, "no solo las responsabilidades de políticos que ya están jubilados y a los que se ha achacado responsabilidades 'in vigilando' solo a dos" pues cree que "si vamos a atribuir responsabilidades a personas que ya no están en la política no se puede excluir a ningún consejero, ni tampoco a directores generales ni a responsables que se ha demostrado que sí la tenían en esta comisión".

Y es que Podemos sostiene que debería haber señalado la responsabilidad política de la jefa del Ejecutivo andaluz "desde el momento que reconoció que los cursos de formación y el régimen de subvenciones se suspendieron por decisión suya, porque se han perdido más 300 millones cada año que venían de Madrid y de Europa y se han perdido miles de horas de cursos de formación". "Esa responsabilidad debería haberse puesto encima de la mesa pero se ha excluido de manera incomprensible", ha recalcado Moreno Yagüe.

De otro lado, ha criticado que el presidente de la comisión no haya incluido en su escrito algo "importante" para Podemos pues "si es una comisión de investigación de lo que ha pasado con las subvenciones de formación para el empleo deberíamos haber llamado y debería haber conclusiones sobre los formadores y sobre los empleados y tampoco están, esto nos decepciona bastante".

Con todo, Moreno Yagüe ha asegurado que tal y como está redactado el dictamen de Julio Díaz, su grupo no apoyaría su aprobación en el Pleno de la Cámara, si bien ahora, en el plazo para que los grupos presenten alegaciones al mismo, intentarán enmendarlo pues también cree que "no es un documento equilibrado".