Almería, Roquetas, Diputación y UAL se comprometen con las 34ª Jornadas de Teatro del Siglo de Oro

7/02/2017 - 14:11

Los Ayuntamientos de Almería y Roquetas de Mar, junto con la Diputación Provincial y la Universidad de Almería (UAL) han firmado este martes un convenio de colaboración para la organización de las trigésimo cuartas Jornadas de Teatro del Siglo de Oro.

ALMERÍA, 7 (EUROPA PRESS)

La rúbrica del nuevo convenio entre las cuatro administraciones que participan en las jornadas ha tenido lugar en el Palacio Provincial, en un acto en el que han intervenido el presidente de la Diputación y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, el rector de la UAL, Carmelo Gómez, la secretaria de la Asociación Cultural 'Siglo de Oro', María del Mar Mañas, y el nuevo director del evento, Ricardo Arqueros.

Este convenio establece la colaboración de cada una de estas cuatro administraciones en la organización de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, que este año se celebrarán entre el 3 y el 20 de mayo.

Así, el Ayuntamiento de Almería aporta una cantidad de 33.500 euros para la contratación de las compañías, la dirección artística y la gerencia del evento. Además, cede el Auditorio Maestro Padilla, el Teatro Apolo y la Escuela Municipal de Música como espacios escénicos, la taquilla municipal, se encarga de la impresión del programa de las jornadas y aporta soporte publicitario y asesoramiento técnico.

En el caso del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, la participación está cifrada en 31.147 euros, más la cesión del Castillo de Santa Ana para la organización del Ciclo Académico de las jornadas. La Diputación provincial aporta 23.000 euros para la puesta en marcha de un ciclo que acerque el teatro del Siglo de Oro a toda la provincia.

Por último, la Universidad de Almería se encarga de la organización del Ciclo Académico de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, que se celebrará entre el 10 y el 13 de mayo. Una de las novedades de esta edición es el aumento del número de becas concedidas a estudiantes de las diez universidades públicas andaluzas, de seis universidades españolas y de las principales Escuelas de Arte Dramático para que participen en este ciclo académico.

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado que "es una tradición de esta fecha la firma de este convenio para que, afortunadamente, este evento siga celebrándose, ya que representa el compromiso de las administraciones aquí presentes con las jornadas y la cultura en Almería".

Fernández-Pacheco ha afirmado que "las instituciones debemos apoyar estas iniciativas, que se ha ganado el prestigio y que es una propuesta cultural de primer nivel, la joya de la corona de la programación cultural de la ciudad que tiene que seguir brillando con luz propia". Además, el alcalde ha recordado que "apoyar a un evento como este supone también un compromiso económico".

Por su parte, Gabriel Amat, presidente de la Diputación Provincial, ha declarado que "siempre es una gran satisfacción organizar estas jornadas, que parece que empezaron ayer y ya tienen 34 años" y ha asegurado que "la provincia ha crecido mucho en los últimos años, pero no se puede crecer y dejar de lado la cultura y la educación. Todos unidos llegaremos siempre con el barco al mejor sitio posible para darle lo mejor a nuestra gente".

Como alcalde de Roquetas de Mar, Amat ha recordado que este municipio "colabora activamente con el Siglo de Oro desde hace ya 22 años", y cuenta con una plaza dedicada a Antonio Serrano, fundador de las jornadas, en "agradecimiento a su trabajo".

El rector de la UAL, Carmelo Gómez, ha explicado que "una de las líneas prioritarias de mi mandato es aumentar la colaboración de la Universidad con el tejido social de la provincia, algo que se consigue con este convenio, que garantiza también la pervivencia de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería, las únicas que aúnan ciencia y teatro".

En ese sentido, Gómez ha detallado algunos de los aspectos más destacados del Ciclo Académico de las jornadas, que este año homenajeará al actor Carlos Hipólito por su extensa trayectoria en el teatro clásico, y que incluyen un amplio programa de conferencias, mesas redondas y talleres. También habrá una exposición de títeres, con diseños del siglo XVII, de la compañía 'La máquina teatral'.

El director, Ricardo Arqueros, ha recordado que espera presentar la programación de las jornadas "a finales de mes o principios de marzo", porque en este momento "seguimos trabajando para que las jornadas sigan brillando como en años anteriores y podamos llenar Almería de pensamiento, conocimiento, cultura y entretenimiento".

AUSENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN EL CONVENIO

La Junta de Andalucía ha sido la gran ausente en el convenio firmado entre la Diputación Provincial, los Ayuntamientos de Almería y Roquetas de Mar, y la UAL para la organización de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro.

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha explicado que "todos los años estamos viendo si colaboran o no, si hacen lo que dicen. Estas jornadas merecen un apoyo decidido y al cien por cien. Nosotros estaríamos encantados de que estuvieran aquí y lo normal será que acaben formando parte activa de las mismas, pero no serán organizadores porque no firman este convenio. Eso sí, como patrocinadores pueden aportar lo que quieran".

Palabras que ha suscrito Gabriel Amat, presidente de la Diputación de Almería, quien ha declarado que "es importante y necesario que la Junta esté aquí, por eso no se le cierra la puerta a nadie".