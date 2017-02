PSOE y Podemos muestran sus reticencias a que el voto telemático se tramite en lectura única

7/02/2017 - 14:34

Los portavoces de PSOE y Podemos en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo y Lorena Ruiz-Huerta, respectivamente, han puesto de manifiesto este martes su reticencias a que el voto telemático se tramite en lectura única y al margen de la reforma del Reglamento en la que están trabajando los grupos parlamentarios.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Ruiz-Huerta ha afirmado que "el PP está tratando de sacar de la negociación completa del Reglamento la cuestión de voto telemático".

Tras apuntar que el PP "nunca se ha prestado" a habilitar el voto telemático propuesto tanto por el PSOE como por IU en anteriores legislaturas, ha destacado que, sin embargo, "en esta parece que tiene una especial prisa en que se apruebe el voto telemático".

A este respecto, ha reprochado al PP que no ponga encima de la mesa los motivos por los cuales está intentando que el voto telemático "se apruebe de manera acelerada", que, a su juicio, tienen que ver con que el Gobierno "está en un serio aprieto para poder sacar adelante sus presupuestos".

Ruiz-Huerta ha asegurado que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, "tiene un problema muy serio" y "no solamente con la baja médica por presunto acoso laboral de la señora Moñux" sino que "además tiene a tres diputados de su grupo parlamentario en aprietos judiciales, que en el caso de ser investigados formalmente por la Justicia tendrían que dejar su escaño y si se negaran a dejarlo habría que ver si Ciudadanos va a votar unos presupuestos manchados de corrupción"

"No vamos a apoyar una votación separada del voto telemático porque entendemos que tiene que estar dentro de la reforma del reglamento", ha advertido Ruiz-Huerta, quien ha argumentado que en Podemos no entienden que esto sea "más urgente o prioritario" que "otras muchas cuestiones de la máxima importancia que también hay que reformar".

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Ángel Gabilondo, ha afirmado que su grupo apoya que se regule el voto telemático "a través de la elaboración de un reglamento adecuado". "Lo único que pensamos es que tenemos que acabar el reglamento y ver cómo eso se incorpora y con mucho gusto pondremos en marcha el voto telemático", ha agregado.

"Hay muchos puntos que están en el Reglamento que merecen también interés, si se piensa que hay que agilizar el voto telemático yo no tengo inconveniente si se explica por qué razones, desde luego mientras no se diga por qué razones nosotros en este momento pensamos que el camino más natural es agilizar los trabajos, eso sí haciéndolo seriamente, del Reglamento que estamos elaborando conjuntamente", ha explicado Gabilondo.

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha manifestado que su objetivo es que haya una "reforma integral del reglamento" de la Asamblea, pero ha aclarado que no se oponen a que haya una modificación específica para habilitar el voto telemático.

"No nos oponemos a ello, pero creo que sería más limpio y mejor para todos si fuéramos capaces de sacar esa reforma del reglamento de una única vez y no sacando temas específicos del Reglamento y aprobándolos en la Asamblea de forma individual", ha agregado.

Desde el PP, su portavoz, Enrique Ossorio, ha asegurado que pensaba que los cuatro grupos tenían un acuerdo sobre el voto telemático, del que ha destacado que todos están de acuerdo "en el fondo".

Tras asegurar que en enero ningún grupo se oponía a la tramitación en lectura única, ha reprochado a PSOE y Podemos que hayan cambiado de posición "por un tema de oportunismo en grado puro, porque no tiene ninguna explicación que se hayan descolgado".

Ossorio ha manifestado que no entiende "que a estas alturas esto no esté en vigor", para agregar que no puede negar que el PP tiene "el caso Monux" pero que "cuaquier grupo puede tener oto caso que les afecte".

En cuanto a la reforma del reglamento, los grupos coinciden en que están cerca de un acuerdo pero en que se trata de un asunto complejo.