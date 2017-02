Echenique sobre las palabras de Montiel: "Cuando uno defiende lo indefendible acaba haciendo comparaciones horribles"

7/02/2017 - 14:44

Apoya a Errejón como portavoz parlamentario y pronostica que irán "todos a una" tras Vistalegre II

ZARAGOZA/VALENCIA, 7 (EUROPA PRESS)

El secretario estatal de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha lamentado las declaraciones efectuadas por el secretario general de Podemos en la Comunitat, Antonio Montiel, por sus alusiones a Sadam Husein y Francisco Franco, y ha dicho: "Cuando uno defiende lo indefendible acaba haciendo comparaciones horribles".

Echenique se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza en relación con una intervención de Montiel en la que dijo que se debía "corregir" la "fórmula plebiscitaria" de la Secretaría General del partido que dirige Pablo Iglesias que permite convocar a una asamblea a los inscritos "saltándose la organización", ya que "esto lo hacía Saddam Hussein, Franco", aseguró.

Echenique ha criticado el "grave error" de Montiel. "Son unas declaraciones horribles", ha dicho el secretario estatal de Organización de Podemos, quien ha observado que Montiel se ha disculpado, lo que "le honra".

En su opinión, el líder valenciano de Podemos "está defiendo lo indefendible: que no se consulte a las bases, que estaba bien que Pedro Sánchez no pudiera preguntar a las bases si el PSOE se tenía que abstener o no para apoyar a Rajoy".

Así, ha manifestado que "cuando uno defiende lo indefendible, a veces el argumento se le va demasiado lejos y acaba haciendo comparaciones horribles", en alusión a las referencias de Montiel a Sadam Husein y Francisco Franco.

Por otro lado, Echenique ha afirmado que el secretario Político, Íñigo Errejón, está haciendo un trabajo parlamentario "fenomenal" y ha pronosticado que, tras la Asamblea de Vistalegre II, los miembros de la formación morada irán "todos a una a pelear contra el adversario", la "oligarquía", de la que ha dicho que "tiene delegados azules, naranjas y rojos".

Echenique ha restado importancia a las pugnas entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón por el liderazgo de la formación morada, que a su juicio es en realidad un "remake" del "Pablo contra Pablo" de Vistalegre I, cuando Iglesias y él mismo compitieron por la secretaría general estatal y ganó el primero. "Estamos viviendo lo mismo", ha considerado Echenique respecto de este debate "encendido".

Ha opinado que Errejón "es un valor clave dentro de Podemos y sería muy poco inteligente no tenerlo en puestos de responsabilidad" porque "con la gente brillante hay que contar y si alguien no piensa esto se está equivocando", ya que "las mejores herramientas políticas son aquellas en las cuales la gente que tiene más capacidades está desempeñando las tareas más importantes y en el caso de Íñigo está claro".

"A mí me gusta el trabajo parlamentario de Íñigo, me parece fenomenal", ha confesado Pablo Echenique, quien ha puntualizado que no le corresponde a él decidirlo, sino a los Consejos Ciudadanos. "En el Consejo en el que esté defenderé esta posición, pero no tomaré la decisión".

Pablo Echenique no tiene noticia de que Iglesias haya ofrecido a Errejón sustituir a Manuela Carmena y ser el alcalde de Madrid, matizando que "en todo caso tendría que decidirlo la gente", aunque sí le "encaja" que Iglesias "haya podido buscar cualquier manera de evitar una confrontación". Ha hecho notar que "nosotros nos presentamos siempre a primarias y uno puede ganar o perder".