Conejo dice que cuando el PP habla de sanidad "siempre suena la misma música de caja registradora" para privatizarla

El secretario de Política Institucional del PSOE-A, Francisco Conejo, ha asegurado que "cuando el PP habla de sanidad, siempre suena la misma música, de una caja registradora para privatizarla" y ha criticado que a los 'populares' andaluces y a su presidente, Juanma Moreno, "les da igual desprestigiar la sanidad pública andaluza con tal de desgastar al Gobierno de la Junta".

Conejo, que ha visitado este martes el hospital de Ronda (Málaga), que ha puesto como ejemplo de "la apuesta del Gobierno de Susana Díaz por una sanidad pública, gratuita, universal y de calidad para todos los andaluces", ha lamentado que Moreno esté "llevando a cabo con la sanidad una política de tierra quemada".

Ha manifestado que "al PP y a Moreno les da igual desprestigiar la sanidad pública andaluza con tal de desgastar al Gobierno de la Junta", apuntando que el objetivo de los 'populares' es "desprestigiar a la sanidad pública andaluza para privatizarla, para fomentar la sanidad privada, desprestigiar para hacer caja, para que sus amiguetes hagan caja con la sanidad privada, para allanar el camino a la privada".

"Mientras haya un gobierno socialista en Andalucía no vamos a permitir que se allane el camino de la sanidad privada en detrimento de la pública, no vamos a permitir que se privatice como quiere el PP y Moreno", ha manifestado el secretario de Política Institucional del PSOE-A, quien ha asegurado que la Junta defiende un sistema sanitario con "los mejores recursos para que no se haga nunca negocio" con ello.

Así, ha dicho que si el PP-A quiere mejorar la sanidad "lo que tiene que defender ante el Gobierno de España es más financiación para la Comunidad Autónoma andaluza", al considerar que "un sistema de financiación justo para Andalucía garantiza más medios y más recursos para la sanidad de los ciudadanos".

En este sentido, ha demandado que el Ejecutivo central "no siga metiéndole la mano en el bolsillo a los pensionistas, teniendo que pagar los medicamentos", instando al presidente del PP-A a que si le preocupa la sanidad, "le pida al Gobierno de España que quite los copagos para los pensionistas y los ciudadanos en general".

"RECTIFICAMOS CUANDO HA SIDO NECESARIO"

Conejo ha apuntado que "reconocemos con humildad cuando las cosas no se han hecho bien y rectificamos cuando ha sido necesario", añadiendo que "somos conscientes de que en determinadas cuestiones de la sanidad no lo hemos hecho bien, pero estamos rectificando para que en todo momento la sanidad pública andaluza tenga los recursos, la organización y los profesionales idóneos para atender a los ciudadanos".

Ha dicho que están "dialogando con todas las fuerzas políticas para blindar la sanidad andaluza", destacando la ley planteada en el Parlamento de Andalucía "donde se blinda la financiación de la sanidad pública andaluza", para que Andalucía "sea la primera comunidad que garantice que en esta tierra no se van a poner copagos" y que "va a garantizar la sostenibilidad financiera de nuestro sistema publico sanitario, donde está el futuro".

Ha insistido en que la prioridad del Gobierno de Susana Díaz es "la defensa y mejora de nuestro sistema sanitario público y trabajamos día a día para blindar y ampliar la atención sanitaria en Andalucía". "Garantizamos que nuestro sistema público tenga los mejores recursos y profesionales para atender a los ciudadanos", ha incidido.

Ha reiterado que son más de 9.300 millones de euros de inversión del presupuesto andaluz destinado a la Consejería de Salud, lo que supone que "uno de cada tres euros se destina a sanidad pública, con un aumento del 13,4 por ciento en los últimos tres años". "Estamos demostrando que en Andalucía se está apostando e invirtiendo para mejorar la sanidad de los andaluces", ha apostillado.

Asimismo, ha recordado que el año pasado la Junta puso en funcionamiento 21 nuevos centros hospitalarios y de salud, "nuevamente demostrando que Andalucía encabeza el ranking de comunidades que ponen en marcha nuevas instalaciones sanitarias". "Mientras otras, especialmente en las gobernadas por el PP, se privativa y se cierran centros de salud, aquí abrimos nuevos", ha dicho.

Al mismo tiempo, ha señalado que se están "recuperando los derechos de los profesionales sanitarios arrebatados por el Ejecutivo central y que han sufrido los efectos negativos de esas políticas laborales", destacando que la Junta "ha lanzado la mayor oferta de empleo público y convirtiendo en interinos a más de 15.000 eventuales sanitarios", además de que se está recuperando la jornada de 35 horas.