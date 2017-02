CCOO denuncia que los trabajadores de Cobra están en "un limbo legal" y que no pueden recibir prestación por desempleo

7/02/2017 - 15:06

Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado este martes que los 21 trabajadores de la empresa Cobra SA que debían pasar subrogados a Spark Iberica SLU se ven "en un limbo legal" y que no pueden cobrar la prestación por desempleo hasta que se aclare la situación.

Así lo ha indicado el sindicato en una nota de prensa en la que explica que los trabajadores debían pasar a Spark Iberica pero ésta "se ha negado a incorporarlos a su plantilla" por lo que los empleados no tienen "empresa a la que volver" ni "trabajo al que acudir" al no producirse despido.

Por ello, CCOO ha censurado que Cobra haya "dejado en la calle a 21 trabajadores" alegando que debían acudir a trabajar en la nueva empresa, mientras que ésta no los recoge argumentando que al no estar publicado el convenio no reconoce la obligación de incorporarlos a su plantilla.

Además, CCOO asegura que "se dan casos de trabajadores afectados que nada tenían que ver con la actividad supuestamente aquejada por la subrogación" y de tres representantes legales de los trabajadores.

Por otro lado, el sindicato ha protestado ya que sostiene que la decisión "nunca fue comunicada al comité de empresa", un hecho denunciado ante la Inspección de Trabajo.

CCOO ha aconsejado a los trabajadores interponer demandas por despido y no descarta movilizaciones en caso de mantenerse esta "situación de indefensión". Igualmente, el sindicato ha solicitado una reunión con la Dirección General de Trabajo.