El Ayuntamiento de Pamplona enajena la parcela municipal de la calle Alhóndiga 4, en la que estuvo la Casa de Socorro

7/02/2017 - 15:18

El solar tiene 212,73 m2 y tras dos subastas públicas sin adjudicarse se enajenará en 1,8 millones de euros

PAMPLONA, 7 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la enajenación de la parcela de la calle Alhóndiga, 4 en la que estuvo la antigua Casa de Socorro. El solar, 100% de propiedad municipal, se enajenará por un importe de 1.824.064 euros (IVA excluido), la misma cantidad con la que salió a subasta en 2015 y que quedó desierta. Previamente, en 2012, el Consistorio pamplonés también había sacado a subasta pública el solar quedando asimismo desierta la convocatoria.

Construcciones y Promociones Sarasate XXI S.L presentó una propuesta para la enajenación directa el pasado mes de enero sin que tuviera 'elementos añadidos, condicionantes o abiertos' como había ocurrido en ocasiones anteriores y adjuntando documentación requerida en el pliego de la última convocatoria de subasta.

La enajenación recoge que todos los gastos e impuestos (I.V.A. ó Transmisiones Patrimoniales, Plusvalía, Notario, Registro de la Propiedad, etc.) necesarios para la formalización de la correspondiente escritura pública, correrán por cuenta de la adjudicataria. De acuerdo al P.E.R.I. del I y II Ensanche, el solar está catalogado como de uso residencial y permite construir en planta baja, más cinco alturas y ático.

La posibilidad de realizar enajenaciones directas se regula en el artículo 134 de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra que señala que puede acordarse excepcionalmente la enajenación directa "cuando las subastas no lleguen a adjudicarse por falta de licitadores, o porque las proposiciones presentadas no se hayan declarado admisibles, siempre que la adjudicación directa se acuerde en las mismas condiciones y por precio no inferior al que haya sido objeto de licitación".

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, de acuerdo con el expediente, las tasaciones que constan en las dos subastas públicas realizadas en 2012 y 2015 recogen la disminución del valor que el inmueble ha sufrido. Ante la petición de enajenación directa recibida por el Consistorio se encargó una nueva tasación que indica que su valor actual es inferior al ofertado.

Asimismo, la documentación recuerda la dificultad que ha habido para la enajenación de la parcela hasta la fecha y que el desuso del edificio está perjudicando, seguramente, a su estado de conservación. La venta del solar posibilitará la edificación del solar, una vez derribado el edificio existente.