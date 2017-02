Obejo, primer municipio andaluz que aprueba una moción de censura este año tras los amagos de Alhaurín y Aljaraque

7/02/2017 - 15:31

El de Obejo (Córdoba) ha sido el primer ayuntamiento que ha votado y aprobado una moción de censura este año aunque en poco más de un mes se han presentado otras dos mociones que no han llegado a prosperar, en Alhaurín el Grande (Málaga) y Aljaraque (Huelva). Este mismo lunes se registró otra, en Frigiliana (Málaga), para cuyo debate aún no hay fecha, y desde hace días en Nerja PP y Ciudadanos ultiman otra que aún no se ha presentado pero que cuenta con el visto bueno de las dos direcciones provinciales de los partidos.

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

Este martes el 'popular' Pedro López se ha convertido en nuevo alcalde de Obejo al prosperar la moción presentada por los cuatro concejales del PP y los dos de UCMI contra la hasta ahora alcaldesa socialista del municipio, Dolores López, que estaba sostenida por cinco ediles del PSOE, incluida ella misma.

El PP justificó esa moción en la "situación económica insostenible tras año y medio", debido a la "desastrosa gestión" de la alcaldesa socialista; mientras que ésta mantuvo que la moción de censura estaba "basada en falsedades" y recordó que en el anterior mandato "el pacto entre PP y UCMI duró un año y acabó con el alcalde en los tribunales".

La de este municipio cordobés de apenas 2.000 habitantes se convierte así en la undécima moción de censura que prospera en un ayuntamiento andaluz en lo que va de mandato y la primera consumada de la provincia de Córdoba.

Tarifa (Cádiz) fue el primer municipio que vivió un cambio de alcalde por este motivo, en noviembre de 2015. A ese Ayuntamiento se suma en esta provincia el de Jimena de la Frontera, el precedente más reciente, en diciembre del año pasado. Málaga es la provincia con más casos, cinco hasta el momento (Pizarra, Ronda, Manilva, Arenas y Cuevas del Becerro); seguida de Sevilla, con dos, (Constantina y Santiponce); mientras que en Granada hubo moción de censura en Quéntar.

Debido a esas mociones, el PSOE ha perdido seis bastones de mando, incluido el de Obejo, y el PP, tres, entre ellos el del municipio más poblado, Ronda. IU ha perdido la Alcaldía de Santiponce y Ciudadanos por Constantina ha dejado la de este ayuntamiento sevillano.

AMAGOS EN ALHAURIN Y ALJARAQUE

Aunque en su caso no prosperó, en otros dos municipios andaluces también se han registrado mociones de censura. La de Alhaurín el Grande fue promovida por PSOE, ASALH, IU y PP pero ni siquiera llegó a votarse después de una sesión extraordinaria muy bronca protagonizada por las diferencias de criterios de los ediles de mayor y menor edad integrantes de la Mesa de Edad y los abucheos de los vecinos presentes. Antonia Ledesma, de X-Alhaurín, continuó como alcaldesa mientras la oposición siguió estudiando la opción de acudir a los tribunales.

En Aljaraque, la moción de censura que habían promovido 'Sí se puede' y PP tampoco llegó a debatirse por un acuerdo 'in extremis' alcanzado por el PSOE, IU y 'Sí se puede Aljaraque' que radicó en la incorporación de los dos concejales de 'Sí se puede', Pedro Escalante y Francisco Martín, al equipo de gobierno municipal.

La alcaldesa socialista, Yolanda Rubio, señaló en aquel momento que el acuerdo se alcanzaba "por el bien de todos los ciudadanos" y que conduciría al pueblo "al progreso con políticas basadas en lo social y con un equipo de trabajo efectivo donde vamos a estar representados todos para llevar a cabo el acuerdo de legislatura al que ya habíamos llegado".

La moción había sido justificada por el PP al considerar que el municipio había vivido en el "desgobierno más absoluto" por el pacto "de perdedores" que se hizo tras las elecciones municipales y tras su intento fallido los 'populares' lamentaron la "traición" del tripartito al pueblo; mientras que Podemos insistió en desvincular la candidatura de unidad 'Sí es puede' de su formación; y el PSOE de Huelva llegó a señalar como responsables de la moción al máximo responsable de Podemos, Pablo Iglesias y a su homóloga en Andalucía, Teresa Rodríguez.