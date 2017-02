Monago defenderá en la Ponencia Social del Congreso del PP la gestación subrogada sin ánimo mercantil

7/02/2017 - 15:41

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha indicado que defenderá en la Ponencia Social del próximo Congreso Nacional de su partido la gestación subrogada que "no tiene ánimo mercantil".

PLASENCIA (CÁCERES), 7 (EUROPA PRESS)

Al respecto, ha apuntado que él es "partidario" de la gestación subrogada como "una realidad que da satisfacción en determinadas condiciones, en determinadas situaciones a personas que no pueden tener una familia y quieren formar una familia"; al tiempo que ha reconocido que ésta es una postura personal suya y que en todo caso dicha cuestión alude a "temas" en los que "cada uno tiene que tener su visión".

A preguntas de los medios antes de mantener un encuentro este martes con la Asociación de Familias Numerosas en Plasencia (Cáceres), se ha mostrado igualmente "convencido" de que la gestación subrogada "se va a legislar" en el Parlamento español, "como demanda la inmensa mayoría de la sociedad", y debido a que a "esta nueva realidad hay que darle una respuesta", ha señalado.

"Evidentemente en un partido siempre hay muchas sensibilidades, hay mucha gente que tiene distintos pareceres. Un partido no es una secta donde todos tienen que obedecer al líder y todos tienen que pensar exactamente igual, y más en estos temas que son novedosos, son nuevos temas que hay en la sociedad española y en la sociedad mundial", ha añadido en todo caso Monago, quien ha incidido en que él "sí" es "partidario" de la gestación subrogada" dentro de su "libertad de conciencia".

Sobre la misma cuestión, ha reconocido también que "es verdad que hay un elemento que se pone siempre en contra de la gestación subrogada que es el tema mercantil, el dinero", punto en el cual ha defendido que "la gestación subrogada no se puede hacer por dinero, no se pueden comprar las personas", y tras lo cual ha incidido en que "hay una gestación subrogada que no tiene ánimo mercantil", ha dicho.

"Y esto no es como dicen algunos una moda, querer sumarte por querer estar a la última.. No, no, esta es una nueva realidad, que por lo tanto los partidos cogen un poco por sorpresa porque no están en los principios, los estatutos, las ponencias políticas de los partidos... no era algo que se tratara porque es una nueva realidad, y por lo tanto hay que darle ahora que hay esta nueva realidad hay que darle una respuesta", ha concluido Monago.