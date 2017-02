Tribunales.- Archivada la causa de la querella de la marquesa de Santaella contra el alcalde de Utrera

7/02/2017 - 15:43

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Utrera (Sevilla) ha sobreseído provisionalmente la causa en la que figuraba como investigado el alcalde de Utrera, José María Villalobos (PSOE), a cuenta de la querella promovida en su contra por la marquesa de Santaella, por el supuesto incumplimiento del acuerdo extrajudicial alcanzado para resolver la sentencia de 2011 que ordenaba restituir a la marquesa una finca y "quitar" de la misma el campo de fútbol y el parque infantil allí instalados.

UTRERA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

A través de un auto emitido el 27 de enero y recogido por Europa Press, la citada instancia judicial expone que en "los hechos denunciados, puestos en relación con la documentación y la declaración prestada por el denunciado, no se aprecia la concurrencia de elementos de tipo penal, dado que no se aprecia arbitrariedad, capricho o negligencia en la paralización de la que es acusado el querellado, quien manifestó que son problemas económicos los que están retrasando la ejecución del acuerdo alcanzado con la querellante y no otras razones, lo cual, a falta de indicio en contrario, se entiende justificado".

"A la vista de la documentación aportada, se comprueba que por parte del Ayuntamiento se han llevado a cabo recientemente actuaciones para impulsar el desarrollo urbanístico del sector en que está incluso el terreno litigioso", abunda el auto, según el cual, "en cualquier caso, el incumplimiento que pudiera atribuirse una vez que se pudiera apreciar de carácter definitivo, existiendo un contrato de permuta entre las partes, sería viable en la jurisdicción Contencioso Administrativa, a la que competen estas materias". Dado el caso, y a través de este auto susceptible de recurso, la citada instancia judicial ordena el sobreseimiento provisional de la causa.

LA SENTENCIA INICIAL

Recordemos que allá por 2013 se declaraba firme una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Utrera que, en 2011, condenaba al Consistorio de dicho municipio, gobernado entonces por Francisco Jiménez (PA), a restituir a la marquesa de Santaella una finca del caso urbano y "quitar" de la misma el campo de fútbol y el parque infantil que habían sido instalados en tal parcela.

La sentencia, recogida por Europa Press, daba cuenta de la demanda promovida por María Dolores Patiño Arróspide, Marquesa de Santaella, como consecuencia de la "ocupación indebida" de unos suelos de su titularidad a manos del Ayuntamiento de Utrera. Se trata, en concreto, de una franja de terreno encuadrada entre las calles Francisco Salcillo, Menéndez Pidal y Echegaray, en el casco urbano de Utrera.

Así, la sentencia declaraba a la marquesa de Santaella como titular de tal franja de terrenos y condenaba al Ayuntamiento a restituir a la marquesa la posesión de la finca y "quitar los elementos personales y materiales de titularidad municipal", para la restitución de la finca "al estado anterior a cualquier actuación municipal".

La marquesa, en ese sentido, promovía esta querella contra el actual alcalde de Utrera, por incumplir supuestamente el acuerdo extrajudicial alcanzado entre las partes, para suspender la ejecución de la sentencia mediante la compra de la parcela, una compensación económica de 50.000 euros en favor de la aristócrata y la entrega unas fincas situadas en la trasera del Colegio Salesianos.