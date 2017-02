Liceu, L'Auditori y Palau centralizarán en una web la venta de entradas para turistas

7/02/2017 - 16:56

'Barcelona Obertura' tendrá estructura propia y un presupuesto de 60.000 euros anuales

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

El proyecto de promoción internacional de música clásica 'Barcelona Obertura. Classic & Lyric', que aglutina al Teatre del Liceu, L'Auditori de Barcelona y el Palau de la Música Catalana, tendrá una web comercial antes de verano que centralizará la venta de localidades.

Las instituciones implicadas han presentado este martes en rueda de prensa la firma del convenio de coordinación, que permitirá al proyecto tener estructura propia y un presupuesto de 60.000 euros anuales, que financiarán a partes iguales por valor de 20.000 euros.

Una de las novedades del convenio es crear un portal web para dirigirse a operadores turísticos y facilitar el acceso a la oferta musical, aunque no se plantean hacer un precio diferente al del consumidor habitual, según el coordinador de 'Barcelona Obertura', Víctor Medem.

Después de año y medio de recorrido, el 'Barcelona Obertura' empezará a trabajar solo con un comité promotor formado por las entidades asociadas, que definirá sus líneas estratégicas.

El convenio prevé que el comité esté presidido por Barcelona Global y formado por las entidades promotoras y asociadas, además de incluir la colaboración de Ibercamera y todas las organizaciones programadoras que lo pidan y sean aceptadas.

El presidente de Barcelona Global, Gonzalo Rodés, ha afirmado que Barcelona puede convertirse en "referente en el sur de Europa" en música clásica, como ya lo es en investigación, turismo, deporte y emprendeduría.

UN 25% DEL PÚBLICO YA ES EXTRANJERO

El público extranjero representa alrededor del 25% de la audiencia en los conciertos de música clásica del Palau de la Música y del Gran Teatre del Liceu, mientras que L'Auditori no lo tiene contabilizado, ha dicho su director.

El director del Palau, Joan Oller, ha explicado: "No tenemos una cifra de hasta dónde queremos llegar, pero no querríamos convertirnos en una programación solo para público extranjero", y ha añadido que la proporción no puede desvirtuar la misma lógica de la actividad cultural.

Para el director de L'Auditori, Joaquim Garrigosa, el proyecto es "una gran oportunidad" porque el Palau y el Liceu tienen mucha proyección internacional y Barcelona tiene mucho camino a recorrer en música.

Según el director del Liceu, Roger Guasch, 'Barcelona Obertura' puede convertirse en un gran referente y revalorizar la ciudad para "venderla al mundo", y también ha celebrado que las instituciones implicadas sumen sus programas para mostrar el potencial de Barcelona en este sector.

PROMOCIÓN INTERNACIONAL

El convenio incluye la promoción internacional con viajes de prensa e invitando a multiplicadores relevantes de la escena internacional; diseñará el calendario para la temporada 2017-2018, y tendrá presencia en ferias y festivales, como la Internationale Touristik Messe Berlin (ITB).

Además, planificará una campaña publicitaria internacional segmentada que refleje los valores y activos de Barcelona como ciudad musical; implicará a las agencias de viajes, y construirá una red de embajadores y avales de artistas internacionales.

El proyecto, apoyado por Turisme de Barcelona y la Agència Catalana de Turisme, ha organizado tres viajes de prensa internacional de diciembre de 2015 a enero de 2017 con diez periodistas especializados en música clásica.