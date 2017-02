PP pide a Diputación un plan urgente de inversión ante la "insostenible" situación de los colegios

7/02/2017 - 17:08

El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla ha anunciado la presentación de una moción ante el Pleno de la institución provincial para instar a la firma de un convenio de colaboración con la Consejería de Educación para que se desarrolle un plan de actuaciones urgentes para mejorar la calidad de las infraestructuras docentes en la provincia de Sevilla.

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

Según ha explicado a Europa Press la portavoz popular, Virginia Pérez, la situación de las infraestructuras educativas en la provincia es "insostenible", teniendo en cuenta el "más de medio centenar" de caracolas existentes y la situación de colegios de más de 50 años de antigüedad.

Así, menciona el caso más reciente del 'Manuel Alonso' de Alcalá de Guadaíra, de más de 60 años y en el que alumnos de cuatro clases de primero y segundo de Primaria han tenido que ser trasladados al haber aparecido grietas, pese a que la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) "venía denunciando desde hacía cuatro años la necesidad de demolición de esa infraestructura y la creación de un nuevo centro".

Pérez insta a que se realice una "importante apuesta por la inversión" ante el "problemón" que presentan estos centros, un objetivo para el que el PP ya ha registrado una moción para el próximo pleno provincial en la que se apuesta por la resolución de las "muchas deficiencias existentes" mediante un plan específico de infraestructuras educativas.

Pide a la Diputación "que se implique como hizo en 2009" con la realización de un plan similar al de entonces, mediante la firma de un convenio con la Junta de Andalucía. Así, la Diputación "pondría el dinero suficiente para acometer las obras perentorias en la provincia y poder solucionar las situaciones".

"Si la Junta no pone el dinero, ha de adelantarlo la Diputación, abonándolo posteriormente la Administración regional", agrega, tras lamentar que la provincia "no es una prioridad para la Junta ni para el PSOE, pero sí para el PP, que pide que haya una educación pública y de primera para los niños sevillanos".

En este sentido, la responsable popular recuerda que su formación ha presentado iniciativas al respecto en el Parlamento andaluz, así como enmiendas a los presupuestos regionales de 2017 para que se completasen acciones en los centros educativos, "pero el PSOE las rechazó". En el último pleno también se presentó una iniciativa para la mejora de las instalaciones, que fue aprobada.

Pérez alerta de que "la realidad es que, si los planes no se ejecutan y materializan, los niños siguen estando en situaciones francamente lamentables". "La situación de las infraestructuras es tremendamente compleja e insostenible. Los niños no pueden estar de cualquier manera", sentencia, recordando que "en los últimos años hemos denunciado la situación en los colegios, con niños entrando incluso con cascos en las aulas, unas situaciones que no se ha solventado".