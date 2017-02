El alcalde de Utrera cree que la Justicia ha puesto las cosas en su sitio" y avisa que no cederá a "presiones"

Tras la decisión del Juzgado Mixto número cuatro de Utrera (Sevilla) de archivar la querella promovida por la marquesa de Santaella contra el alcalde de dicha ciudad, José María Villalobos (PSOE), por el supuesto incumplimiento del acuerdo extrajudicial destinado a resolver la sentencia que ordenaba restituir a la marquesa una finca y "quitar" de la misma el campo de fútbol y el parque infantil allí instalados, el primer edil considera que la Justicia "ha puesto las cosas en su sitio".

En un manifiesto recogido por Europa Press, el primer edil señala el contenido del auto en el que la citada instancia judicial expone que en "los hechos denunciados, puestos en relación con la documentación y la declaración prestada por el denunciado, no se aprecia la concurrencia de elementos de tipo penal, dado que no se aprecia arbitrariedad, capricho o negligencia en la paralización de la que es acusado el querellado, quien manifestó que son problemas económicos los que están retrasando la ejecución del acuerdo alcanzado con la querellante y no otras razones, lo cual, a falta de indicio en contrario, se entiende justificado".

José María Villalobos, en cualquier caso, no cree que fuese una "casualidad" que la denuncia trascendiera "tres días antes" de las elecciones generales del pasado 26 de junio. Al respecto, avisa de que no va a "consentir presiones de ningún tipo, vengan de donde vengan y las haga quien las haga".

El primer edil se ha pronunciado además sobre el fondo del asunto, que parte de una sentencia emitida en 2011 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Utrera y declarada firme en 2013, en respuesta a una demanda promovida por María Dolores Patiño Arróspide, Marquesa de Santaella, como consecuencia de la "ocupación indebida" de unos suelos de su titularidad a manos del Ayuntamiento de Utrera.

La sentencia declaraba a la marquesa de Santaella como titular de tal franja de terrenos y condenaba al Ayuntamiento a restituir a la marquesa la posesión de la finca y "quitar los elementos personales y materiales de titularidad municipal", para la restitución de la finca "al estado anterior a cualquier actuación municipal".

LA QUERELLA DE LA MARQUESA

La marquesa, en ese sentido, promovía la citada querella contra el actual alcalde de Utrera, ahora archivada, por incumplir supuestamente el acuerdo extrajudicial alcanzado hace años entre las partes, para suspender la ejecución de la sentencia mediante la compra de la parcela, una compensación económica de 50.000 euros en favor de la aristócrata y la entrega unas fincas situadas en la trasera del Colegio Salesianos.

Al respecto, el alcalde ha señalado que el mencionado acuerdo extrajudicial estaba destinado a que "el barrio de San Joaquín permaneciera como está, sin tapiar ni tirar nada". "Dicho acuerdo va a ser cumplido en sus justos términos, exactamente como viene descrito y firmado por ambas partes, el Ayuntamiento y la Marquesa de Santaella. Porque aunque yo no estuviese de acuerdo, una vez que soy alcalde de Utrera y represento a todos los utreranos, no voy a permitir que la actuación del Ayuntamiento sea puesta en duda. Por lo tanto ese acuerdo se va a cumplir, tal y como nos corresponde", expone José María Villalobos.

"Yo me podría haber ahorrado tener que haber ido a declarar (como investigado por la citada querella) si hubiera cedido a las presiones y hubiera dado a la marquesa lo que pedía, pero creo que ni es lo correcto ni es para lo que los ciudadanos me eligieron", dice el alcalde, recordando que su deber es "defender el patrimonio de todos los utreranos y anteponer los intereses generales a los particulares". "Han intentado inhabilitarme como alcalde por defender lo que nos pertenece a todos los utreranos, pero voy a defender lo que es de todos los utreranos a pesar de que me lluevan denuncias o lleven los asuntos a los medios de comunicación", ha avisado.

"AMENAZAS"

"No es la primera vez que sobre este asunto se intenta utilizar con el alcalde de Utrera las amenazas de querellas y la mediatización de los asuntos, o las sugerencias malintencionadas de dimisiones. Puede que lo sigan haciendo, pero mientras yo ocupe este sillón, no se van a salir con la suya", insiste el primer edil, según el cual "ahora toca desarrollar los terrenos de detrás de los Salesianos". "Estamos trabajando para que este proyecto pronto sea una realidad porque es una necesidad de la ciudad y una demanda de nuestros vecinos", concluye.