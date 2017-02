La ONCE presenta los primeros juegos móviles de entrenamiento cerebral para personas ciegas

7/02/2017 - 18:53

La ONCE ha presentado este martes en Huelva el proyecto 'Entrenamiento cerebral ONCE-Vodafone', una serie de juegos accesibles a las personas con discapacidad visual grave a través de los diferentes dispositivos móviles, según ha informado la ONCE en una nota de prensa.

En la demostración han participado Manuel Alborch, director de la ONCE en Huelva; así como Javier Alborch, de diez años, alumno de quinto de Primaria en SAFA Funcadia, e Iván Carazo, de 24, que en la actualidad está realizando un curso de auxiliar administrativo impartido por Inserta y Josefa Barea, de 55, maestra del equipo educativo de la ONCE, junto al instructor Tiflotecnológica y Braille, Francisco Herrera, y el maestro del equipo educativo de la ONCE en Huelva, José Luis Pérez.

Alborch ha aprovechado el acto para lanzar una llamada a la industria del juego para que apuesten por la accesibilidad en el diseño de los juegos "porque hasta ahora ha sido un mundo vetado para nosotros", según ha destacado el director de la ONCE en Huelva.

Gracias al 'Entrenamiento cerebral ONCE-Vodafone', que ha sido desarrollado en colaboración con la Fundación Vodafone y la firma Unobrain, las personas ciegas o con discapacidad visual tienen la posibilidad de divertirse con estos juegos y, al mismo tiempo, entrenar su mente en áreas como la memoria, el cálculo, las funciones ejecutivas etc., a través de sus smartphones o tablets. Todas las propuestas de Unobrain están desarrolladas por un equipo de neurosicólogos y validados por diferentes estudios científicos.

El 'Entrenamiento cerebral ONCE-Vodafone' está compuesto por una serie de nueve juegos, recopilados en la aplicación Unobrain, disponibles para ser descargados de forma gratuita en los markets online de aplicaciones móviles, Apple Store para iOS y Google Play en Android.

Los juegos están pensados para todos los gustos y posibilidades, desde propuestas de operaciones matemáticas, como 'Super Ahorro' o 'MayorMente'; combinación de letras, como 'Esta Palabra me suena'; o de habilidad y destreza como 'De pesca', 'Ositos', 'Semáforo' o 'Sónar'; entre otros.

Para poder acceder a los juegos es necesario tener instalada la aplicación en los dispositivos móviles. Para ello, los usuarios con discapacidad visual grave lo primero que deben hacer es activar las soluciones de accesibilidad, como VoiceOver o TalkBack, dentro de los ajustes generales de su terminal. Tras ellos, acceder al market online y descargar la aplicación gratuita Unobrain.

Una vez dentro, el usuario ciego debe registrarse entrando en 'Crear cuenta nueva' y a partir de ahí puede comenzar a jugar. De forma automática, la aplicación le ofrece una sesión diaria de entrenamiento compuesta de los tres juegos que más se adecúen a las capacidades cognitivas en las que el usuario muestre menos destreza, en función de su historial registrado.

Además, el usuario tiene la opción de acceder al menú general y complementar su sesión diaria de entrenamiento con los juegos que él mismo elija y tantas veces como quiera en cada momento. También se incluye la posibilidad de acceder a estadísticas de la evolución de cada usuario en las facetas cognitivas que trabajan los distintos juegos. De momento la aplicación Unobrain incluye cinco de los juegos que componen la serie accesible para personas ciegas, los cuatro restantes se irán incorporando a lo largo de las próximas semanas.