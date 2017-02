Luis Asúa presentará su candidatura a dirigir el PP Madrid para asegurar que haya "primarias"

7/02/2017 - 19:05

El presidente del PP de Chamberí y exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, Luis Asúa, presentará su candidatura a presidir el PP de Madrid en el Congreso que los populares madrileños van a celebrar en el próximo mes de marzo, porque quiere asegurarse de que haya primarias en el partido.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Tal y como adelantó 'El Confidencial' y ha confirmado Asúa a Europa Press, ya ha tomado la decisión de presentarse a liderar el PP madrileño "salvo" que se presente otra persona para hacer frente a una previsible candidatura de Cristina Cifuentes porque quiere asegurarse la celebración de primarias.

Lo que busca, ha explicado, es que haya primarias en las que confronten dos corrientes: una de centro izquierda, que vincula con el Gobierno regional, y una plataforma liberal de centro derecha, que encabezaría él y que defiende porque hay "mucha gente que no se identifica con el Gobierno de la región".

El popular, que está a favor de la celebración de 'primarias a la francesa' en las que participen militantes y simpatizantes, apuesta por unas primarias "limpias, legítimas", que sean "una fiesta y no un calvario" y "que gane el mejor para el PP", que está en una situación "bastante complicada".

CONFRONTAR DOS IDEARIOS

Por otra parte, el exedil ha defendido que en las primarias se confrontan idearios, por lo que son "oportunidad para que mucha gente que no se siente identificada con este PP social y de centro izquierda, que es el del Gobierno de la Comunidad de Madrid", apueste por un "PP liberal, de toda la vida, de centro derecha".

Tras destacar que la labor del Ejecutivo de Cristina Cifuentes es "impecable" y está funcionando "fenomenal", ha considerado que una bicefalia "es muy necesaria" en el PP de Madrid, porque identificar la identidad del Gobierno con el PP "crea mucha desafección".

Lo que no ve con los mismos ojos es el "arranque de la campaña o precampaña" por parte de la Gestora. "Estar en precampaña desde la Gestora no me parece bien", ha criticado Asúa, quien ha considerado que este "arranque de precampaña no ha sido muy justo, muy limpio". A su juicio, se está jugando "raro".

Por último, al igual que el portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha criticado la fecha escogida para celebrar el Congreso del PP de Madrid. En su opinión, se trata de "una fecha imposible", ya que está previsto que se celebre en pleno puente de San José y es "imposible conciliar con la familia". "Es absolutamente injusto", ha concluido.