Clavijo pide "generosidad" para cambiar la financiación y PSOE y Podemos critican su política de "despacho"

7/02/2017 - 19:52

Lavandera reclama "luz y taquígrafos" al presidente y Santana le acusa de buscar un apoyo parlamentario que no tiene

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha apelado este martes a lograr el consenso entre los grupos políticos para que tener una voz única ante el Estado, ante el debate sobre el cambio del sistema de financiación autonómica.

En una comparecencia en el Parlamento para dar cuenta de los acuerdos de la Conferencia de Presidentes, ha negado que este proceso de diálogo se haga en "despachos sospechosos", como han insinuado PSOE y Podemos, sino en Presidencia.

El presidente ha comentado que se trabaja en tres líneas, diálogo político, parlamentario e institucional, y ha remarcado que "por ir a trabajar al despacho" no se "hurta" transparencia ni derecho al Parlamento.

En esa línea, ha pedido "trabajar de manera leal" por una Canarias mejor con "generosidad y altura de miras", y se ha mostrado preocupado de que haya dos grupos políticos "que solo vean blancos y negros".

Asimismo, ha dicho que en los PGE hay una "oportunidad de oro" para corregir el "error" de 2009 porque si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cumple su compromiso y deroga la disposición adicional segunda, se va a "hacer historia" al sacar el REF de la financiación. "Será un logro de Canarias, no del Gobierno", ha señalado.

Con todo, ha admitido que el acuerdo no será fácil porque no va a haber recursos adicionales y no se va a alterar el statu quo actual, y ha puesto el foco en la sostenibilidad de las pensiones, que son el "verdadero problema" de España en el futuro.

El portavoz del Grupo Mixto, Casimiro Curbelo (ASG), ha demandado a los grupos políticos "fortaleza" para que Canarias vaya "unida" a las negociaciones con el Estado en un contexto de recortes de la UE y subida del precio del crudo, y espera que no se prorroguen los PGE porque el escenario sería "peor" para las islas.

Ha dicho que hay "sombras" sobre los acuerdos de la Conferencia porque no va a haber "recursos adicionales" para reformar el sistema de financiación, ninguna Comunidad va a permitir recibir menos recursos, y se mantiene el "problema catalán".

Por ello, ha dicho que los canarios deben "trabajar juntos" y recoger las demandas de la sociedad "como una sola voz" para que el Gobierno sea "exigente" en el reconocimiento de las singularidades del archipiélago.

"Todo se tiene que hacer con mucho diálogo, reconociendo que el actual sistema ha sido injusto para Canarias", ha explicado, pues recibe más de un 14% menos que la media tras el "error histórico" de incluir el REF, que no debe contabilizar para financiar los servicios públicos.

En esa línea, ha pedido diálogo político pero también con los agentes sociales y económicos en torno a la reforma de la financiación porque Canarias vive una situación "insostenible" y se debe garantizar el "mandato constitucional" de que todos los españoles son iguales. "Todos nos necesitamos en este momento", ha agregado.

LA CONFERENCIA ESTÁ DEVALUADA, SEGÚN NC

El portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha dicho que la Conferencia de Presidentes es una "reunión política" que no tiene anclaje institucional, poniendo como ejemplo las ausencias de Cataluña y País Vasco, que expresan la "complejidad territorial" del Estado.

En su opinión, la Conferencia está "devaluada" en un momento donde está en cuestión la financiación autonómica, que es clave para entender el "origen" de la crisis política con Cataluña.

Ha dicho que el Estado tiene 20.000 millones menos que antes de la crisis, por lo que vislumbra "dificultades serias" para cerrar un acuerdo autonómico si no hay recursos adicionales y no se altera el 'statu quo' actual. "No soy nada optimista", ha indicado.

Ha recordado que en 2009 se aplaudió el acuerdo de financiación en Canarias que ha detraído 5.000 millones en siete años por "mezclar" al REF con la financiación. "Hay que luchar por sacarlo porque es el único resquicio que nos queda", ha indicado.

La portavoz de Podemos, Noemí Santana, ha dicho que a Clavijo le ha faltado "honestidad" para manejar la Conferencia de Presidentes, que vive un tiempo "cuasi vegetativo" y ha perdido su sentido, siendo un reflejo del "caduco" modelo de Estado del PP.

Ha reclamado "hermandad y riqueza" a las Comunidades para mantener unido al país, y ha acusado al presidente de usar la Conferencia como "herramienta propagandística". "No basta con tener buenas intenciones, lo que cuenta son los hechos", ha apuntado.

Santana ha dicho que el Gobierno no ha sabido explicar ante el Estado la necesidad de "separar" el REF de la financiación autonómica, aprobado por el PSOE con el "aplauso" de CC, al tiempo que ve en el PP a los "principales culpables" de que el sistema no se haya cambiado, bloqueado desde 2014.

NAVARRO PIDE UNA GESTIÓN "MÁS VALIENTE"

Asimismo, ha criticado el "autobombo y la complacencia" de CC, porque Canarias es la Comunidad "peor tratada" y ha perdido más de 3.400 millones de euros en los últimos 15 años. "Para hacerse una foto y legitimarse con apoyos parlamentarios que no tiene, no nos encontrará", ha explicado.

La portavoz del Grupo Popular, Australia Navarro, ha dicho que es "bueno y deseable" que el presidente "eche horas" en el Parlamento para explicar los grandes asuntos de Canarias, y en esa línea, ha valorado el "clima" que se ha alcanzado entre los grupos para trabajar en común.

En su opinión, empieza un "nuevo tiempo" para el diálogo en el archipiélago aprovechando el "éxito" de la Conferencia de Presidentes, sin obviar que la nueva financiación depende del "consenso" y la "solidaridad" de todos los territorios.

No ha ocultado que va a ser "complicado" llegar a un acuerdo porque hay que buscar más recursos, que se deben obtener a partir de la creación de más empleo para aumentar la recaudación, que pasa por seguir con las políticas económicas que aplica el Gobierno.

Ha apoyado que se saque al REF del nuevo sistema y ha exigido al presidente que resuelva los problemas de Canarias con una gestión "más comprometida, valiente y audaz" aparte de reclamar más recursos económicos.

Iñaki Lavandera, portavoz socialista, ha valorado que Clavijo venga al Parlamento para dar explicaciones "con luz y taquígrafos", al tiempo que ha cerrado su apoyo al Ejecutivo en las once medidas acordadas en la Conferencia de Presidentes.

Ha dicho que al PP ya no le vale la política de "decretos y rodillo" y por eso se abre al diálogo, ha defendido un gran pacto por la educación, la tarjeta social o la coordinación en la lucha contra la violencia de género.

RUANO AFEA A PODEMOS CON EL RECURSO ANTE EL TC

Sobre la financiación autonómica, ha criticado el retraso en su revisión, y ha exigido a Clavijo que busque el consenso en el Parlamento, que pasa primero por traer la comunicación del Gobierno. "Estamos desorientados con su política de llevar a los parlamentarios a un despacho", ha comentado.

El portavoz nacionalista, José Miguel Ruano, ha señalado que la comunicación no se ha debatido por acuerdo de la Junta de Portavoces para que no se hiciera hasta escuchar a los expertos. "En eso estábamos de acuerdo", ha espetado sorprendido a Lavandera.

Ha afirmado que la convocatoria de reuniones del presidente "no está reñida" con el trabajo de control parlamentario, y ha apelado a cerrar una "posición común" para identificar la "singularidad" de Canarias, al menos para desligar el REF del sistema de financiación.

Además, ha afeado a Podemos que "50 diputados de Madrid" hayan acudido al TC para recurrir la ley de las islas verdes aprobada en el Parlamento, en tanto que ha dejado "tendida la mano" al PP y al resto de grupos.

No obstante, ha advertido de que no van a trabajar con los grupos que quieren "bloquear" las iniciativas.