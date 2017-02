(ampliación) rajoy trasladará a trump la intensa relación económica y en la lucha contra el terrorismo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, trasladará esta noche al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un conversación telefónica la "intensa" relación que mantienen los dos países en materia económica y comercial, así como en la lucha contra el terrorismo internacional en varias zonas del mundo, como Oriente Próximo y el Mediterráneo.

Según informaron a Servimedia fuentes próximas a Rajoy estos serán los dos principales temas a abordar en la reunión telefónica que ambos han acordado mantener esta noche, sobre las 21.45 horas, la primera de tipo formal tras la charla que mantuvieron el pasado 12 de diciembre, cuando el mandatario español felicitó a Trump por su victoria electoral.

El presidente del Gobierno subrayará ante el presidente norteamericano la balanza comercial que existe entre los dos países, con la presencia de 700 empreas en territorio norteamericano que han creado 800.000 empleos, así como la inversión de hasta 36.000 millones que compañías estadounidenses realizan en España y que, a su juicio, consolidan una fuerte relación económica.

Rajoy también comentará a Trump que EEUU y España mantienen desde hace décadas una colaboración militar que desde el año 2001, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de Nueva York y Washington, se ha plasmado en la lucha conjunta contra el terrorismo internacional.

En particular, Rajoy recordará al presidente de Estados Unidos que ambos países son socios aliados en la OTAN y actualmente trabajan junto a otras naciones occidentales en las operaciones militares de protección del Mediterráneo y de combate contra el terrorismo de Daesh.

Asimismo, Rajoy tiene previsto conversar con Trump sobre la situación actual de la UE, con las consecuencias imprevisibles de la salida de Gran Bretaña, de la que el mandatario estadounidense se ha mostrado partidario e incluso ha animado a otros países a seguir el ejemplo británico.

No faltarán alusiones a la situación política de Latinoamérica y a las relaciones privilegiadas que España mantiene tradicionalmente con las naciones de este continente. Finalmente, las fuentes consultadas aseguraron a Servimedia que esta llamada entra dentro de la normalidad de las conversaciones que existen entre mandatarios de países "aliados y amigos" y por ello no se descarta que tanto Trump como Rajoy profundicen en estos asuntos y aborden otros no previstos en función de como se desarrolle la conversación telefónica.

ESCUCHAR Y DIALOGAR

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, manifestó este martes que Rajoy le manifestará a Trump que "España y EEUU son dos socios importantes en el mundo, que debemos tener buenas relaciones, que España juega un papel protagonista en la Unión Europea y que, desde luego, que cuente con nosotros".

"Creo que vivimos un momento importante, en el que hay que hablar, en el que hay que dialogar y hay que hacer en el mundo lo que hacemos en España: dialogar, escuchar, buscar acuerdos y buscar soluciones que sirvan para facilitar la vida a las personas", indicó el portavoz gubernamental.

