Cifuentes reprocha a Pablo Iglesias utilizar Madrid "como moneda de cambio" y "destino para apartar a los disidentes"

7/02/2017 - 21:00

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha reprochado al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, utilizar Madrid como "moneda de cambio" y "destino para apartar a los disidentes".

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha reprochado al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, utilizar Madrid como "moneda de cambio" y "destino para apartar a los disidentes".

Cifuentes ha hecho estas declaraciones durante un encuentro con militantes en el distrito de Carabanchel, después de que Iglesias haya afirmado que el secretario político de la formación morada, Íñigo Errejón, sería un "excelente candidato que podría ganar tanto el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad.

Cifuentes ha manifestado su malestar por estas declaraciones, que considera "una falta de respeto considerable" y un uso de la Comunidad de Madrid "como moneda de cambio".

"No se puede utilizar esta Comunidad ni para premiar ni para castigar a los disidentes. En el fondo vuelven a las mismas costumbres de siempre. Pues que se enteren que la Comunidad de Madrid o la ciudad de Madrid no son un castigo, son un premio. Y aquí quien quiera venir debe utilizar la política como un servicio publico, no como un trampolín a otro puesto o para apartar al disidente", ha defendido la presidenta.

Durante el acto Cifuentes ha reafirmado su compromiso con la militancia, asegurando que es "lo más importante" de un partido político. "Yo soy una militante más, una compañera vuestra. He hecho las mismas cosas que vosotros, y quizá por eso entiendo, valoro y respeto la labor que hacéis día a día los afiliados", ha dicho a los asistentes.

Por otro lado, Cifuentes ha hecho mención a la corrupción, reconociendo que en el Partido Popular se han "cometido errores". Sin embargo, ha afirmado que han sido "muchísimos más los aciertos". "Somos un partido que hemos pasado épocas mejores, peores, épocas muy complicadas. No podíamos casi ni salir con la cabeza alta. La corrupción nos ha pasado una factura tan tremenda que seguimos pagando", ha lamentado.

Además, ha criticado las políticas del Ayuntamiento de Madrid por "preocuparse por temas que a los ciudadanos no les importan" y por "paralizar cualquier proyecto" provocando que la creación de empleo se "inferior" en la ciudad de Madrid, en comparación con la Comunidad.

Al acto también ha acudido el consejero de Asuntos Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, quien también ha apoyado a la militancia, al tiempo que ha manifestado "entre todos" debe decidirse cuál es el rumbo del partido.