El PP pide la comparecencia urgente de la directora de Pesca por la inexistencia de seguro colectivo para pescadores

8/02/2017 - 12:00

El PP ha solicitado la comparecencia urgente de la directora general de Pesca, Marta López, en el Parlamento, para que explique por qué el Gobierno no ha tramitado aún el seguro colectivo para pescadores, mariscadores y rederas, que hace cinco meses anunció que iba a recuperar.

SANTANDER, 8 (EUROPA PRESS)

El diputado del PP Iñigo Fernández lo considera un "hecho gravísimo y una enorme irresponsabilidad" por parte de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, porque las cofradías tenían el "pleno convencimiento" de que había un seguro colectivo.

Por ello, ha señalado que la directora general de Pesca tendrá que dar explicaciones "muy poderosas y urgentes" para "evitar que el PP solicite su dimisión".

La inexistencia del seguro anunciado por el Gobierno en septiembre, se ha puesto en evidencia tras el reciente accidente sufrido por un barco de Laredo, en el que un tripulante perdió la vida. El seguro se contrató por primera vez en el año 2004, el PP lo suprimió en el año 2012 y hasta hoy no se ha vuelto a restituir.

Para Fernández, el tema central "no es si hay seguro o no, porque si no lo hay las cofradías lo pueden suscribir por ellas mismas", sino que "lo grave es que hace cinco meses que se anunció y el Gobierno ni quiera ha tramitado el decreto correspondiente, a pesar de haber partida para ello" -unos 90.000 euros según ha dicho-.

"Si no había seguro, lo que había que haber hecho era no anunciarlo, pero este gobierno vive de las fotos y los anuncios, y esta consejería en particular", ha dicho el diputado del PP, quien ha pedido al departamento de Jesús Oria "que se preocupe menos por las fotos y más por los hechos y la gestión".

El parlamentario popular, que también ha registrado una solicitud de documentación sobre este asunto, ha explicado que la Consejería dio incluso detalles de los beneficiarios del seguro, en concreto 900 tripulantes de barcos de pesca, 120 mariscadores y 40 rederas.

"Es la marca de la casa de este Gobierno y sobre todo de esta consejería", ha dicho Fernández, quien espera que la comparecencia de la directora de Pesca sea "inmediata y urgente".