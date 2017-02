CCOO exige una investigación por la muerte de un trabajador tras volcar con una grúa en Grandas de Salime

8/02/2017 - 12:27

CCOO ha exigido una investigación exhaustiva para esclarecer las causas de la muerte, este martes, de un hombre, de 37 años, tras volcar con una grúa, en circunstancias que se desconocen, y caer por un desnivel de unos 30-35 metros, en una pista forestal en el Alto del Acebo, en Grandas de Salime. Los sindicatos han anunciado que volverán a concentrarse contra la siniestralidad laboral este viernes a las 12.00 en Oviedo.

OVIEDO, 8 (EUROPA PRESS)

Desde el sindicato han mostrado todo su apoyo a la familia y allegados del fallecido y exige que se pongan todas las herramientas posibles para esclarecer las causas del mortal suceso, para evitar que se repitan, y que "los culpables, si los hubiera, de esta pérdida irreparable, pasen a disposición de la Justicia".

En palabras del responsable de Salud Laboral de CCOO de Asturias, José Antonio Iglesias, "no sólo los datos, también las pérdidas de vidas humanas confirman que el mercado laboral no va bien". CCOO advierte de que se sigue fallando y no se están poniendo todos los medios. Los accidentes en el trabajo no son desgraciadas casualidades, sino las consecuencias de malas prácticas preventivas", añade.

Para el sindicato "lo primero que se debe hacer es cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales", ya que "tenemos una legislación y estamos comprobando que en una gran cantidad de accidentes no se cumple con ella".