Marín: "Si la propuesta de dictamen del presidente de la comisión de formación contentase a alguien me preocuparía"

8/02/2017 - 13:06

El presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha comentado este miércoles que si la propuesta de dictamen presentada por el presidente de la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre las ayudas a la formación, Julio Díaz (Cs), "contentara a alguien me preocuparía mucho".

Así lo ha expresado en rueda de prensa en el Parlamento andaluz y a preguntas de los periodistas sobre las críticas que entre los distintos grupos políticos y por motivos diferentes ha generado esa propuesta de dictamen, que señala a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán como responsables políticos de este presunto fraude y elude de toda responsabilidad a la actual jefa del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz.

Marín ha respondido que "si ningún grupo está de acuerdo" es que el trabajo realizado por el presidente de la comisión de formación, Julio Díaz, ha sido "fantástico", porque "lo raro es que contentara a alguien" su propuesta.

En esa línea, ha repasado las posiciones de los grupos en relación a este asunto, señalando que ya se sabía que el PP-A no estaría de acuerdo con una propuesta de dictamen en la que no se señalase como responsable a la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

"El titular de la diputada Teresa Ruiz-Sillero cinco minutos después de presentarse el dictamen lo sabíamos hace un año", ha comentado Marín en esa línea, para cuestionar el trabajo del PP-A en la referida comisión, señalando por ejemplo que "todavía estamos esperando a la ministra de Empleo, Fátima Báñez", que no compareció en la misma pese a ser citada.

De igual modo, Marín ha considerado "fuera de lugar" que desde el PSOE-A se quiera que "se diga que aquí no ha pasado nada, que no hay responsables políticos y que los entonces presidentes de la Junta --Manuel Chaves y José Antonio Griñán-- no tuvieron nada que ver con lo que sucedió en la formación".

Así, ha subrayado que en Ciudadanos piensan que "sí hubo responsabilidades políticas" y los ahora expresidentes tenían que "haber vigilado y controlado lo que sucedía", y ello aunque la propuesta de dictamen de Julio Díaz vaya así "más allá que la propia Fiscalía Anticorrupción", que se opone a investigar por este asunto de la formación a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

De Podemos ha señalado que su trabajo en la comisión de investigación ha sido "un desastre" y "nunca la ha tomado en serio", mientras que de IULV-CA ha manifestado que pretenden que se evalúe "algo que sería objeto de otra comisión de investigación".

Así las cosas, Marín entiende que "hay muchas cuestiones que pueden hacer prácticamente imposible que todo el mundo esté contento" con la propuesta de dictamen, pero ha recordado que ahora comienza el trámite para que los demás grupos busquen un acuerdo sobre el dictamen definitivo, que no es el que ha registrado Julio Díaz, que en todo caso "pretende aunar sensibilidades".

En esa línea, el líder de Cs en Andalucía, que ha subrayado el "respeto" que le merece a su formación la figura del presidente de la comisión de investigación, independientemente del diputado en quien hubiera recaído, ha expresado su deseo de que los grupos parlamentarios sean "capaces" de acordar un dictamen y aprobarlo en el Parlamento para que este asunto "no se cierre en falso", como ocurrirá si no se alcanza el consenso, según ha apostillado.

A preguntas de los periodistas, Marín ha argumentado que en la propuesta de dictamen de Julio Díaz hay "muchos puntos de encuentro", junto a "algunas diferencias que son las que habrá que limar", y entre los puntos en los que podrían coincidir los grupos ha citado el de señalar responsabilidades políticas en Chaves y Griñán, aunque "quizá" el PSOE-A no esté de acuerdo con ello, pero sí las demás formaciones, según ha apuntado.

"Ahora veremos si hay voluntad o no de saber lo que ocurrió con el dinero de la formación y ponemos medidas para evitar que se repita", ha resumido Marín, que también ha recalcado que su formación no pretende hacer en la comisión "un juicio que no sea el político", porque están en el ámbito del Parlamento, que "no es un juzgado", sino que con la comisión buscaban "saber qué había sucedido con esas subvenciones, ese dinero público, y poner medidas en marcha para que no volviera a suceder" el presunto fraude.