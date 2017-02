El Ayuntamiento condena la "sangría" de la violencia de género tras confirmarse como tal el asesinato de una bebé

8/02/2017 - 13:12

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha presidido este miércoles el minuto de silencio convocado a las puertas del Palacio de Cibeles para condenar la "sangría" de la violencia de género después de que ayer Delegación de Gobierno confirmara como tal el asesinato de una bebé el pasado viernes después de que su padre se lanzara con ella en sus brazos por una ventana del Hospital Materno Infantil de la Paz.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La primera teniente de alcalde, Marta Higueras, ha lamentado que se siga "con esta sangría, con esta lacra de la violencia de género". "Llevamos un año terrible, francamente muy, muy malo. Empezamos desde el día 1 ya con asesinatos de violencia de género", ha expuesto la concejala.

El Ayuntamiento está trabajando en aquello en lo que tiene competencia, la atención a las víctimas y la educación, además de prever futuras reuniones con el poder judicial. "Estamos pensando cómo podemos ayudar para que la violencia de género deje de existir de una vez por todas, que se erradique".

"Nosotros no queremos tener víctimas, no queremos estar cuando se ha cometido el delito, queremos estar antes, que no se cometa el delito. Por eso tenemos unos programas importantes en educación, que es donde radica la erradicación de esta violencia de género", ha expuesto Higueras.