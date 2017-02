Las dos últimas plantas de la Harinera de San José se dedicarán a talleres

8/02/2017 - 13:30

La Gerencia de Urbanismo ha concedido la licencia obras para completar la reforma de este equipamiento municipal

ZARAGOZA, 8 (EUROPA PRESS)

Las dos últimas plantas de la Harinera de San José (Harinera Zgz) se dedicarán a talleres de ocio y cultura y las obras de acondicionamiento comenzará en un par de meses, después de que este miércoles, la Gerencia de Urbanismo haya concedido la licencia obras para completar la reforma de este equipamiento municipal.

"Hasta ahora se ha actuado en el exterior, el sótano y la planta baja y con esta licencia se podrán licitar las obras de la plantas 2 y 3 que podrían concluir el próximo otoño", ha estimado el consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Muñoz.

En rueda de prensa ha recordado que se trata de un "edificio mítico a recuperar dentro de la política de dar vida a los espacios vacíos", y ha precisado que en la planta segunda también se albergarán dependencias administrativas, junto a talleres mientras que la tercera solo se dedicará a talleres.

En la planta segunda se han dispuesto talleres de diferentes tamaños y características para que unos funcione como aulas y otros con carácter individual, además dispone de una cabina de control para el espacio de doble altura y se repite el núcleo de aseos de la planta baja y tercera.

Muñoz ha informado de que las obras saldrán a licitación por importe de 1.013.928 euros para ambas plantas que suman 1.464 metros cuadrados, unos 737 metros cuadrados por cada altura.

Además se ha proyectado la mejora de las comunicaciones verticales del edifico, que afectan tanto al ascensor como la rehabilitación de la escalera principal del edifico en todas sus plantas. Se ha determinado que hasta que el edificio no funcione a pleno rendimiento no se tendrán identificadas las necesidades más inmediatas, por lo que el programa de usos y necesidades de la planta tercera no se ejecutará hasta octubre de 2018.

HISTORIA

La Antigua Fábrica de Harinas está ubicada en los números 201-2013 de la avenida de San José. Entre 2006 y 2008 el edificio es objeto de una rehabilitación parcial para la consolidación estructural, tratamiento de fachadas y cubierta. Ante la imposibilidad de acometer la rehabilitación integral del edificio se ha ido ejecutando en distintas fases.

En una segunda fase, la sociedad municipal Zaragoza Vivienda, encargada por el Ayuntamiento de la recuperación del edificio, adjudica las obras de acondicionamiento parcial, que comprenden el sótano, la planta baja y el espacio exterior, que se ejecutan con un presupuesto de 274.971 euros, a la UTE Construcciones Mariano López Navarro SA y Urbanizaciones y Medio Ambiente SLU y finalizan en junio de 2015.

Esta fase, que se inaugura el pasado 19 de marzo, se encuentra actualmente en funcionamiento, y ha servido para poner en marcha un sistema de gestión mixta público-privada que es una novedad en la gestión de los espacios públicos por parte de la iniciativa social.

La tercera fase comienza cuando el Gobierno de Zaragoza, tras un acuerdo de abril de 2015, encarga a Zaragoza Vivienda la redacción de los proyectos de acondicionamiento parcial de las plantas alzadas de la antigua Harinera de San José.

Un año después se aprueba el encargo de la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, Coordinación de Seguridad y Salud y Proyectos de instalaciones necesarios para la ejecución de las obras de acondicionamiento de las tres plantas superiores del edificio antigua Harinera, al equipo formado por Trama Arquitectura y Urbanismo e Ingeniería Torné.

COLABORATIVO

El programa que se ha plasmado en este proyecto es el resultado de un proceso participativo y colaborativo de todos los agentes intervinientes.

Se han realizado sesiones de trabajo con representantes del equipo redactor del proyecto, personal de gestión de Zaragoza Cultural, el colectivo Llámalo "H", como futuros usuarios y la coordinación de Zaragoza Vivienda para el desarrollo del proyecto, a partir del programa de necesidades y del espacio disponible, así como las necesidades detectadas tanto por los usuarios como los trabajadores del propio centro.

En la planta baja, se aprovechan la instalación del ascensor para mejorar los accesos al edificio y el control de los mismos. La planta primera albergará una zona de administrativa, la zona de encuentro de los usuarios, salas polivalentes, seis talleres de carácter privativo y un núcleo de aseos.