El PP pide que el Consell defienda el valenciano como lengua autónoma y el resto de grupos critican el debate "estéril"

8/02/2017 - 13:36

Invitados exhiben la pancarta 'Parlem valencià, no català' y gritan "traidors de la llengua valenciana" a diputados

VALENCIA, 8 (EUROPA PRESS)

El pleno de las Corts Valencianes ha rechazado este miércoles una iniciativa del PP en la que pedía que se instara al Consell a defender ante cualquier administración o institución el valenciano como lengua oficial de la Comunitat e idioma "distinto y autónomo de cualquier otra lengua, y en concreto del catalán". El resto de grupos --Ciudadanos se ha abstenido y los demás han votado en contra-- han criticado este debate "estéril" que intenta "dividir" a los ciudadanos con un conflicto "artificial".

Al término del extenso debate, un grupo de personas que se encontraba en la tribuna de invitados ha exhibido una pancarta en la que podía leerse 'Parlem valencià, no català' (Hablemos valenciano, no catalán) y que han proferido gritos de "traidors de la llengua valenciana" (traidores a la lengua valenciana) hacia los diputados que han rechazado la iniciativa antes de abandonar el hemiciclo, una incidencia que el portavoz socialista, Manolo Mata, ha lamentado, para criticar a quienes dan "auxilio a fuerzas políticas alejadas de la realidad".

El diputado del PP Jorge Bellver ha enmarcado esta proposición no de ley en la petición por parte del TSJ de Madrid al Consejo de las Lenguas Oficiales del Estado para que aclare si catalán y valenciano son idiomas distintos. Según ha señalado, hay que defender "la singularidad del valenciano como lengua distinta del catalán" y no se ponga por encima de la Constitución o el Estatuto la definición de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) que, por otra parte, cuestiona el Consell Jurídic Consultiu, ha advertido.

Así, ha apelado a los grupos a defender el valenciano como lengua propia y recojan "la voz de un pueblo", que "sólo escuchan cuando les interesa" y cuando no "la intentan acallar como a las campanas".

Desde Compromís, Josep Nadal ha lamentado que el PP intenta "volver 40 años atrás" con un debate que pretende "dividir a la sociedad con debates estériles" y poner "las vísceras antes que la razón" como cortina de humo ante "la marginación perpetua de Madrid".

También se ha preguntado si el PP quiere "seguir una línea dura al estilo Le Pen o Trump" y si pretende que "el Sénia sea el Río Bravo y el muro que paguen los catalanes", para añadir que los políticos están "para tender puentes en la sociedad valenciana y también con otros pueblos y no para hacer demagogia barata enfrentando a la gente".

Bellver ha criticado que se intente "ridiculizar" el debate de la lengua y ha afirmado que la hoja de ruta de Compromís es "copiar literalmente la estrategia que se ha desarrollado en Cataluña" y ha aseverado que mientras el PP tenga representación social "va a continuar defendiendo el valenciano como lengua propia y autónoma".

Ha puesto como ejemplo las reflexiones del politólogo y asesor de Compromís Amadeu Mezquida en su estudio 'El valencianisme enfront d'Espanya', en el que señala entre otras cuestiones que "Cataluña ha sido siempre un espejo en el que el valencianismo se ha mirado". "Se ve claramente que lo que están buscando es la independencia de los Països Catalans", ha remarcado Bellver, que ha criticado el requisito del valenciano en función pública o "el adoctrinamiento en las aulas, porque el ataque a la concertada no es casual", sino que esta es "el único espacio de libertad".

PSPV: NO SE CUESTIONA LA UNIDAD DE LA LENGUA

La socialista Eva Alcón ha ido más allá del rechazo a la propuesta y ha pedido al Consell justo lo contrario: "El grupo socialista le pide al Consell que por favor nunca defienda que el valenciano y catalán son lenguas diferentes, porque si lo hacen sentiremos mucha vergüenza".

Tras alertar de que eso supondría un ejercicio de "ignorancia y cierta incultura", ha recordado que el Diccionari Normatiu de la AVL dice que el valenciano es la lengua románica hablada en la Comunitat, así como en Cataluña o Andorra, entre otros territorios, donde recibe el nombre de catalán. "No cuestiona la unidad de la lengua", ha remarcado.

Además, ha admitido que le resulta "muy frustrante" tener que hablar de estos temas y se ha preguntado si abrir ahora este debate lingüístico se debe a una voluntad de "dividir la sociedad" o de "sacar rédito político", aunque "la lengua ya no da votos". "Pueden aportar mucho más a la Comunitat Valenciana; hoy en día no es un problema la unidad de la lengua, no seamos nosotros los que creemos un conflicto", ha apelado.

CS ACUSA AL PP DE "HACER SANGRE"

Mercedes Ventura (Cs) ha criticado que esta proposición sólo busca "la confrontación entre valencianos" y "hacer sangre en esta cámara" para sacar rédito político de una cuestión que deben abordar los filólogos, y ha advertido que "en política no todo vale".

A su juicio, la propuesta del PP copia el Estatuto y es "lo que todos ya sabemos, compartimos y defendemos" y la sociedad está "harta de polémicas estériles sobre identidad". "¿De verdad es esta la principal preocupación del PP?", ha preguntado a Bellver, quien además de preguntarse si la formación ha recibido alguna "llamada de arriba" para no apoyar esta propuesta, ha indicado que "da la sensación de que

--Ciudadanos-- se ha casado con el tripartito". La diputada ha respondido: "Cuando se dicen las verdades ya te casas con alguien; somos almas libres, nos casamos con las ideas sensatas.

La diputada de Podemos Sandra Mínguez ha reclamado, por su parte, al PP que "deje de usar la lengua para hacer política y aprovechen el privilegio" de tener dos lenguas cooficiales, al tiempo que ha asegurado que le gusta escuchar el valenciano que diputados de distintas comarcas utilizan en las Corts, como también "el de Reus, Girona y el de Mahón".