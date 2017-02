La campaña 'Desmuntant Sant Valentí' tratará de promover las relaciones afectivas igualitarias y saludables

La camapaña 'Desmuntant Sant Valentí', impulsada por la Dirección Insular de Igualdad del Consell de Mallorca, tratará de desmitificar el amor romántico promoviendo las relaciones afectivas igualitarias y saludables.

Esta iniciativa se enmarca dentro del 'Pacte Ciutadà per una Mallorca lliure de violències masclistes, según ha informado la institución insular en un comunicado.

Están programadas una serie de actividades, entre las que se incluyen talleres educativos, monólogos, y actividades lúdicas, por varios municipios de Mallorca.

La Dirección insular de Igualdad pretende, con esta serie de actos que se realizarán con motivo del día de los enamorados, explicar que se pueden crear relaciones "descompensadas y peligrosas que evocan al control, la dependencia y la posesión".

"Esta celebración está presidida por el mito del amor romántico que limita el amor a una sola forma de querer, a menudo alejada de la vida real, y lo circunscribe al ámbito de la pareja", ha asegurado la directora insular de Igualdad, Nina Parrón.

ACTIVIDADES

El 11 de febrero en el Teatro de Alaró y el día 12 en Sa Pobla actuará la monologuista feminista Patricia Sonora con el espectáculo 'Género fresco'.

El mismo día de los enamorados el Consell ha preparado una acción conjunta para visibilizar la campaña a la que se han sumado el Ayuntamiento de Inca y el de Santa Maria.

También, la escuela igualitaria Genérica ofrecerá un taller para adolescentes para acercar a los jóvenes una forma de querer igualitaria y respetuosa.

"El amor romántico defiende ideas como que ser una media naranja, estar celoso y controlar, son una muestra de amor. Frases del tipo 'sin ti no soy nada' o ideas como si no tienes pareja, has fracasado. Presentan el amor como una utopía deseable, por el que vale la pena hacer cualquier cosa para conseguirlo", ha destacado Parrón.