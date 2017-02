Carmen Santos se plantea abandonar la "primera línea" de Podemos Galicia si no gana Pablo Iglesias

8/02/2017 - 13:50

La secretaria general de Podemos Galicia, Carmen Santos, ha admitido este miércoles que, si la lista que impulsa Pablo Iglesias y que ella apoya de cara a Vistalegre II no vence, apostaría por apartarse de la "primera línea" de la formación en Galicia.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 (EUROPA PRESS)

Así lo ha dicho Santos en una entrevista concedida a la Radio Galega, en la que ha admitido que en ese caso "preferiría que un compañero más motivado tomase las riendas del partido" en la Comunidad. "Igual tener una primera línea para ejecutar un proyecto en el que no creo, con el sacrificio que es, no sería algo que me motivase", ha dicho.

En relación a Vistalegre II, Santos ha indicado que, en su opinión, Íñigo Errejón debería haber "consensuado unos mínimos" con Pablo Iglesias para "seguir avanzando y no competir en dos candidaturas distintas".

Del mismo modo, ha hecho hincapié en que "muchos echan de menos" la candidatura del propio Errejón a la secretaría general del partido, ya que está "tan convencido de su proyecto". "No puedes arrinconar así a tu líder para que acabe apostando por algo en lo que no cree", ha zanjado.