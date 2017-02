Podemos rechaza "sostener con fondos públicos franquicias ideológicas que adoctrinan" y pide blindar educación pública

8/02/2017 - 14:08

Advierte que desde 2012 "se han perdido más de 6.000 docentes y se han cerrado más de 1.300 unidades públicas de educación infantil"

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

Podemos Andalucía ha afirmado este miércoles que "no se puede sostener con fondos públicos franquicias ideológicas que adoctrinan a nuestros niños", en referencia a la enseñanza concertada, al tiempo que le ha reclamado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que sea "coherente" con lo que dice y si apuesta por la educación pública la "blinde" apoyando la proposición de ley que la formación morada, junto a IULV-CA, han registrado en la Cámara andaluza para establecer una cláusula suelo del 5 por ciento del PIB.

En rueda de prensa, la portavoz de Educación de la formación morada, Libertad Benítez, se ha referido a las declaraciones que este martes hizo la jefa del Ejecutivo andaluz en las que afirmó que, aunque su prioridad es la educación pública, "no se va a retirar ningún concierto".

Para Podemos, "si Susana Díaz dice que hay que blindar la escuela pública es porque reconoce que sus políticas de recorte, junto a las del PP, han amenazado seriamente a la escuela pública de Andalucía y se han cebado con ella". De hecho, Benítez ha asegurado que desde 2012 "se han perdido más de 6.000 docentes y se han cerrado más de 1.300 unidades públicas de educación infantil" en Andalucía.

"Esta deriva no puede continuar", ha manifestado la parlamentaria de la formación morada, quien ha reivindicado que se blinde este servicio público "porque nos jugamos el futuro de Andalucía".

De la misma manera, le ha preguntado a la jefa del Ejecutivo andaluz si "va a poner a disposición un presupuesto que recupere los docentes despedidos, que elimine las caracolas o disminuya las ratios" porque de lo contrario, ha agregado Benítez, "cuando Susana Díaz mantiene la precaridad educativa que va en la línea de desmantelar el sistema educativo, el PP aprovecha para privatizar porque ambos son la dos cara de una misma moneda".

"No podemos decir que hay que blindar la educación pública y estar desmantelándola, y mientras el PP aprovechando para privatizarla", ha apostillado la parlamentaria de Podemos, quien ha lamentado que al PSOE "no le preocupa la educación pública pues tiene un papel protagonista en el desmantelamiento de la misma", mientras al PP "lo que le preocupa es que el proceso de renovación de conciertos no amanece a la escuela privada porque representa a los lobby que tienen intereses en este negocio".

Así las cosas, ha advertido que la crisis económica "a penas ha afectado al red concertada" y ha rechazado que se defienda argumentado la libertad de elección de las familias. "¿Piensan en la libertad de elección de las familias que no quieren llevar a sus niños a un concertado religioso?", se ha preguntado antes de apuntar que "de cada diez centros en un núcleo urbano, ocho son concertados religiosos".

"Lo llaman derecho a elegir cuando lo convierten en un negocio, porque cuando un derecho se convierte en un privilegio hablamos de segregación, de elitismo y de clasismo, y de franquicia ideológica que se financia con fondos públicos, y aquí el Gobierno andaluz tiene una responsabilidad enorme porque no podemos sostener con fondos públicos franquicias ideológicas que adoctrinan a nuestros niños", ha afirmado Libertad Benítez.

Además, ha criticado que los niños de un colegio de Sevilla hayan leído este miércoles un manifiesto en favor de la concertada. "Nos parece un barbaridad que se utilice a los niños para defender la red de conciertos educativo", ha zanjado la diputada.