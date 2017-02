El 44% de los autónomos valencianos cree que su negocio mejorará en 2017 y el 34% prevé contratar a nuevos trabajadores

8/02/2017 - 14:11

El 44,1% de los autónomos de la Comunitat Valenciana cree que su negocio mejorará en 2017, mientras que el 12,8% considera que irá "a peor" y un 40,3% que se mantendrá "igual que en 2016". Asimismo, uno de cada tres autónomos (34%) se muestra optimista y considera que va a necesitar contratar a nuevos trabajadores a los largo de este año.

VALENCIA, 8 (EUROPA PRESS)

Así consta en una encuesta realizada por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en la Comunitat Valenciana que ha sido presentada este miércoles por el presidente de la asociación en España, Lorenzo Amor, acompañado por su homólogo en la Comunitat Valenciana, Rafael Pardo, quienes han destacado el "ligero optimismo" que se desprende del barómetro, aunque han lamentado que todavía casi un 30% de estos trabajadores viven "un auténtico calvario".

Concretamente, la encuesta refleja que 7 de cada 10 autónomos de la valencianos (74%) cree que la situación económica en la Comunitat va a mejorar este año 2017, mientras que el 24% tienen una opinión negativa respecto a posibles mejoras económicas.

Respecto a las previsiones para su propio negocio, las respuestas siguen siendo mayoritariamente positivas porque un 84,4% confía en que su negocio no empeorará en 2017. Concretamente, el 44,1% piensa que su negocio mejorará en 2017, mientras que el 12,8% prevé que vaya peor.

2016 "UN BUEN AÑO"

En cuanto a la valoración que hacen los autónomos valencianos de 2016, el 48,9% hacen un balance positivo de la situación económica de su negocio, frente al 29,1% que manifiesta que ha sido un año "complicado" y que la situación de su negocio es mala y ha empeorado con respecto a 2015. El 21,3% responden que la actividad económica se ha mantenido similar a la del año anterior.

De ese 48,9% que indica que la actividad económica de su negocio mejoró en 2016, únicamente el 8,9% afirma que su crecimiento estuvo por encima del 21%; un 26,2% opina que esta mejora fue entre un 11 y un 20%, y el 51,1% habla de una mejora inferior al 10%.

Por otro lado, el 29,1% de los autónomos valencianos que manifiesta que ha experimentado una disminución de sus ingresos, el 26,1% cifra dicha disminución en más de un 21%, el 32,9% entre el 11 y el 20% y casi uno de cada tres autónomos, el 29,1%, afirma que su volumen de negocio a lo largo de 2016 descendió menos de un 10%.

Entre las causas que explican la disminución de la facturación en los negocios, la caída de las ventas y la pérdida de actividad ha sido para el 65,9% el principal motivo, mientras que el 6,1% lo atribuye a la imposibilidad de acceder al crédito y el 5,9% considera que el empeoramiento de su negocio ha venido motivado por la morosidad.

TRABAJADORES

El documento indica que el 64,1% de los autónomos encuestados no prevé que este año tenga que prescindir de algún trabajador, mientras que el 18,9% sí contempla esta posibilidad. Además, un tercio autónomos encuestados han creado empleo a lo largo de 2016 (un 37,9%), de los cuales el 33,9% han sido contratos indefinidos.

Otro de los aspectos positivos que arroja la encuesta realizada por ATA Comunitat Valenciana es el hecho que uno de cada tres autónomos (34,1%) se muestra optimista y considera que va a necesitar contratar a nuevos trabajadores a lo largo de 2017 y un 21,1% dice que será una contratación indefinida. En cambio, un 51,1% descarta esta posibilidad.

Entre las causas para no contratar, para más de la mitad de los empresarios autónomos encuestados (52,9%) es porque no lo necesita; el 27,9% afirma estar pasando por dificultades económicas que le impiden la contratación y cualquier tipo de gasto extra; para el 10,5% la propia actividad no precisa de ningún trabajador nuevo y un 4,5% se encuentra en estos momentos llevando a cabo reducciones en la plantilla.

MEJORA LIGERAMENTE LA FINANCIACIÓN PARA LOS AUTÓNOMOS

A pesar de que la financiación sigue siendo una de las asignaturas pendientes para el colectivo, el 36,5% manifiesta haber acudido a una entidad financiera en 2016 en busca de financiación. Por el contrario, el 62,9%, manifiestan no haber visitado ninguna entidad crediticia.

En cuanto a las respuestas obtenidas por parte de las entidades financieras, a dos de cada tres, (66,5%) de los autónomos se le concedió el crédito, mientras que al 20% se le denegó y el 16,8% recibieron menos cantidad de la solicitada.

Otro de los grandes problemas a los que diariamente tienen que hacer frente los autónomos es la morosidad. Así, la mitad de los autónomos valencianos la padece ya sea pública o privada (50,1%), frente al 48,6% que afirma no padecer morosidad en su negocio.

De ellos, el 25% de los autónomos valencianos que se enfrentan a la morosidad --uno de cada cuatro-- tarda más de seis meses en hacer efectivo el cobro de sus facturas, mientras que el 61,9% que manifiesta tener morosidad cobra sus facturas en un periodo inferior de 6 meses, el 40,2% lo hace en un plazo que oscila entre los 60 y los 90 días y el 21,7% entre 91 y 180 días.

ASIMILAR LA BASE DE COTIZACIÓN A LOS INGRESOS

ATA ha querido volver a pulsar la opinión de los autónomos acerca de temas concretos que están de actualidad. De este modo, ha preguntado si estarían de acuerdo con asimilar la base de cotización al rendimiento neto de su actividad. Al respecto, el 34,5%, manifiesta estar a favor de esta modificación y el 32,1% se muestra en contra. El otro tercio de autónomos valencianos encuestados 33,4% prefiere no contestar.

Respecto a una hipotética bajada de impuestos, la gran mayoría se decanta por bajar el IVA (53,8%) o el IRPF (39,3%) mientras que un 35,5% pide la rebaja de las cotizaciones sociales.

En lo que se refiere a la eliminación de las trabas administrativas por parte del Gobierno, el 54,1% considera que en 2016 no se han eliminado trabas administrativas y continúan existiendo. Frente a este porcentaje, uno de cada cuatro (el 25,3%) sí que ha notado una mejoría en cuanto a la eliminación de las trabas administrativas y consideran que cada vez les interfieren menos en su negocio.

Entre las trabas a eliminar, un 30,8% reclama una mayor agilidad y facilidad de trámites a la hora de comenzar una actividad o de obtener las licencias pertinentes, el 24,5% de los autónomos se decantan por poder realizar las declaraciones de impuestos una o dos veces al año como máximo y el 22,9% prefiere que sea la periodicidad del pago de cuota a la Seguridad Social lo que se reforme, pasando a ser de mensual a trimestral.