Bonig dice que el Corredor es prioritario para el PP y reconoce que la afirmación de Catalá no fue "muy afortunada"

8/02/2017 - 14:30

La portavoz del grupo popular y presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha remarcado que para el PP el Corredor Mediterráneo es "prioritario" y lo va a seguir siendo, --"que a nadie le quepa la menor duda", ha aseverado--, y ha enmarcado las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, este lunes en Valencia en un contexto en que se reciben críticas por esta infraestructura, aunque ha admitido que quizás no fue "muy afortunada" la expresión.

VALENCIA, 8 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Bonig en declaraciones a los medios en las Corts al ser preguntada sobre las manifestaciones de Catalá, quien consideró que había habido un "poquito de exageración en cuanto a la importancia estratégica del Corredor Mediterráneo de mercancías en términos cuantitativos y sabiendo quién es el responsable de operar".

"Los que estuvimos allí vimos en qué contexto se hizo", ha dicho, para agregar que el Corredor Mediterráneo "es una infraestructura prioritaria, no solamente para la Comunitat Valenciana, sino para toda España" y así lo demuestran los 13.000 millones invertidos.

Bonig ha explicado que el ministro señaló que "efectivamente entre Vandellós y Castellón ha habido retrasos porque se tuvo que cambiar el proyecto a petición de los empresarios, tanto catalanes como valencianos", una realidad que según ha dicho ella misma vivió como consellera de Infraestructuras en su día.

Además, ha agregado que el Ministerio de Fomento remitió una carta a todos los empresarios para que establecieran "demandas de surco a efectos de ir programando el tráfico del Corredor Mediterráneo y solo contestó Ford España".

"El PP ha apostado y vamos a seguir apostando en la Comunitat Valenciana y en el Gobierno, que a nadie le quepa la menor duda", ha incidido.

No obstante, ha pedido que el Consell se pronuncie y manifieste su opinión sobre el hecho de que la Mesa del Corredor Mediterráneo catalana haya "establecido que el tramo Vandellós-Castellón esté para 2020". "¿Cómo que para el 2020? No he escuchado a nadie la defensa de los intereses valencianos", ha puntualizado Bonig, que también ha subrayado que "han pedido un tercer carril para unir los puertos de Barcelona y Tarragona con el Cantábrico".

"Ese proyecto nació de la Comunitat Valenciana" para unir los puertos valencianos con el Cantábrico y espera, ha dicho, que el Consell pelee por ello.