Iglesias pide a errejón que sea “valiente” y exponga abiertamente sus diferencias

8/02/2017 - 14:23

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pidió este miércoles al responsable Político del partido, Íñigo Errejón, que no "acuse" a su entorno de haber ocasionado el mal en Podemos y sea "valiente" para "exponer abiertamente" las diferencias políticas que mantiene con él.

Iglesias se expresó de esta manera en una entrevista en el Facebook de 'El País', recogida por Servimedia, a tres días de las Asamblea Ciudadana de Podemos, en la que ambos dirigentes presentan proyectos distintos sobre el rumbo del partido.

Errejón, portavoz parlamentario de Unidos Podemos, afirmó hoy que "una buena parte del entorno" de Pablo Iglesias no le quiere en las posiciones de relevancia que tiene ahora, a lo que Iglesias contestó que los coordinadores de su equipo para 'Vistalegre II', como Irene Montero o Rafael Mayoral, "son los mismos desde 2014".

Exigió "respeto" entre los miembros de su partido, porque "da una imagen muy triste que alguien señale a compañeros".

Hace unos días, uno de los fundadores de Podemos, Luis Alegre, también se pronunció sobre el entorno de Iglesias, al que se refirió como "un grupo de conspiradores".

"Si tenemos diferencias políticas, afrontemos, pero no busquemos fantasmas y no acusemos a una suerte de entorno. En política hay que ser valientes y si hay diferencias políticas se tienen que exponer abiertamente", dijo Iglesias, porque "pretender desacreditar las ideas de alguien utilizando un chivo expiatorio hablando de compañeros y señalándoles como una camarilla es algo que está fuera de nuestra cultura política".

Asimismo, dijo sentirse "orgulloso" de las personas con las que trabaja y aseguró que "nunca señalaría como cortesanos que están alrededor de Íñigo Errejón" a los afines al secretario Político.

"SE ESTÁ EQUIVOCANDO"

El secretario general de Podemos añadió que Errejón "se está equivocando" en muchos de sus planteamientos y "debería rectificar".

"Si tenemos ideas diferentes y proyectos distintos no tiene sentido convertir a un compañero que piensa diferente en cartón", aseguró sobre la campaña que lanzó el pasado fin de semana Errejón, en la que pide tanto el voto para su equipo, 'Recuperar la ilusión', como para Iglesias como secretario general.

"Eso la gente lo interpreta mal, incluso como una manipulación. No creo que esa fuera la intención, pero eso no hay que hacerlo en política. En política hay que ir de frente. Si tienes ideas diferentes a las mías, debatámoslas. No señales a un entorno y busques caminos curvos para llegar al mismo sitio. Creo que en eso se está equivocando", subrayó.

Afirmó que no obstante le quiere tener "muy cerca", dado que se trata de "una persona valiosa" y "una figura muy relevante".

(SERVIMEDIA)

08-FEB-17

LDS/caa