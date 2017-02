Catalunya mantiene su estructura de la Selectividad con variaciones en la fase general

8/02/2017 - 15:03

Cree que la orden de Educación "practicamente calca" lo que implementa la Generalitat

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

Catalunya mantendrá su estructura de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) para este curso, que tendrá lugar del 13 al 15 de junio, con las novedades de la inclusión de las nuevas materias comunes de opción de las modalidades de Bachillerato en la fase general, de las que los alumnos tendrán que escoger una, y "flexibilidad" en la corrección de catalán tras la publicación de la nueva normativa del Institut d'Estudis Catalans (IEC).

En un atención a los medios, el secretario de Universidades e Investigación de la Generalitat, Arcadi Navarro, ha explicado este miércoles que la orden del Ministerio de Educación de diciembre "practicamente calca" lo que la Generalitat había implementado a principio de curso.

Navarro ha afirmado que, tras el real decreto que planteaba la 'reválida', el Gobierno central y las últimas decisiones tomadas respecto a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) "se aproximan" a las posturas de la Generalitat, después de que el Ministerio suspendiera los efectos académicos de la 'reválida' manteniéndola como prueba de acceso a la universidad y respetando la estructura de ediciones anteriores.

"El Estado ha renunciado a que sea una prueba para obtener el título de Bachillerato", ha remarcado Navarro, quien ha subrayado que las PAU no son una 'reválida', prueba ante la que la Generalitat siempre se ha mostrado contraria.

Este año las PAU se volverán a dividir en dos fases: la general, que es obligatoria y consta de cinco exámenes, y la fase específica, que es voluntaria para todos los perfiles de estudiantes, escogen materias entre una veintena de asignaturas y sirve para subir nota.

FASE GENERAL

Como novedad este año, la fase general incluirá una nueva materia a escoger entre las vinculadas a cada opción de Bachillerato tras los cambios curriculares introducidos este curso: Historia y fundamentos de las artes; Matemáticas; Latín y Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales.

Navarro ha explicado que, además de los exámenes de Lengua catalana y literatura, Lengua castellana y literatura, Lengua extranjera e Historia o Historia de la Filosofía, los alumnos tendrán que escoger una de las cuatro nuevas materias comunes de opción, sin que tenga por qué ser la relacionada con su opción de Bachillerato.

Hasta las PAU pasadas, en la fase general los alumnos escogían la quinta materia a examinar entre la veintena que configuraba la específica, mientras que ahora esa asignatura la tendrán que elegir entre las cuatro materias comunes de opción.

En la fase específica, los alumnos podrán escoger entre una veintena de asignaturas, entre las que también se encuentran las comunes de cada opción de Bachillerato.

CATALÁN

Navarro ha asegurado que la "gran diferencia" respecto al año pasado es el doble criterio de corrección de la prueba de Lengua y literatura catalanas, tras la publicación de la nueva normativa del IEC.

El secretario de Universidades ha asegurado que los alumnos no tendrán que estar plenamente adaptados a la nueva normativa y podrán escoger si seguirla o no: "Los acentos diacríticos no serán un problema", ha señalado.

Ha garantizado que con las PAU queda "preservado" el distrito único, aunque desconoce cómo diseñarán las autonomías la Selectividad, y ha recordado que la Generalitat sigue con la voluntad de revisar las pruebas de cara al próximo año.