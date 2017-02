Un grupo de investigadores de la UMA finaliza un proyecto pionero en 'big-data' para estudiar el genóma humano

8/02/2017 - 16:02

Los investigadores del proyecto BITLAB (tecnologías de la información en bioinformática) del departamento de Arquitectura de Computadores de la Universidad de Málaga (UMA) ha concluido con éxito la dirección del proyecto europeo para el desarrollo de software informático para procesar información genética.

MÁLAGA, 8 (EUROPA PRESS)

El proyecto, titulado 'High Perfomance, Cloyd and Symbolic Computing in Big-Data problems apllied to matherimatical modelling of Comparative Genomics (Mr.SymBioMath)', acaba de finalizar con la puesta en marcha de una plataforma de computación en la 'nube' que permite gestionar grandes volúmenes de datos sobre la secuenciación del genoma y planificar trabajos en dicha infraestructura virtual.

Otro de los éxitos del proyecto ha sido la creación de sinergias entre el sector empresarial y el ámbito académico, que se ha dinamizado con estancias nacionales e internacionales de investigadores y estudiantes de la UMA que han fomentado sus doctorados internacionales.

La secuenciación del genoma humano se inició en el año 1990 por el gobierno de Estados Unidos con la colaboración de otros grupos internacionales de investigación. La tarea produjo un primer borrador 13 años más tarde, en 2003, con una inversión de 2,7 billones de dólares. Hoy en día este proceso se realiza en pocas horas y con un coste de unos 1.000 dólares.

El humano es la única especie de la que se obtienen diferentes muestras del genoma de cada individuo: el año pasado ya se contaba con más de 250.000 genomas y se espera que esta cifra aumente a más de un millón y medio durante 2017.

Por ello, acelerar el procesamiento de dichos datos es un desafío para la informática en este momento, ya que tanto la red como las propias computadoras convencionales no dan abasto para trabajar con tales volúmenes de información.

A lo largo del proyecto se han propuesto soluciones tecnológicas a varios aspectos de análisis de datos masivos y su gestión en la nube gracias a la colaboración entre la UMA, la empresa RISC software y la Universidad Johannes Kepler de Linz-Austria.

En el campo de la genómica se han puesto en marcha métodos para la comparación rápida de genomas y largas secuencias en general, identificando los grandes eventos evolutivos entre diferentes especies, representándolos gráficamente en realidad virtual y a través de la red. En este campo, la UMA ha trabajado junto con el Centro de Supercomputación de Leibniz.

En la iniciativa también han colaborado, entre otras instituciones, el Hospital Regional Universitario de Málaga, y la empresa Integromics en estudios epistáticos que analizan la relación de la interacción de diversos genes que contienen mutaciones con determinadas enfermedades.

El proyecto ha estado financiado por la Unión Europea dentro del programa Marie Curie, que trata de establecer sinergias entre el ámbito académico y empresarial, y coordinado por personal docente de la Universidad de Málaga.