La Junta asegura la continuidad del alumnado ya escolarizado en los centros concertados

8/02/2017 - 16:01

Insiste en que no se autorizarán unidades conveniadas que no sean necesarias para asegurar la escolarización en cada ámbito territorial

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, ha asegurado que el alumnado que estudia en centros concertados seguirá su itinerario escolar sin cambio alguno debido a que la administración autonómica va a mantener cada uno de los conciertos vigentes en la actualidad. De esta manera, ha querido trasmitir un mensaje de "tranquilidad" a las familias y al sector, "que conviven desde hace años con la escuela pública andaluza, tal y como establece la Ley de Educación de Andalucía".

Con ello, De la Calle, en una comparecencia a petición de PP y PSOE en la Comisión de Educación del Parlamento andaluz, ha querido aclarar los "malentendidos" que se han producido sobre la renovación de los conciertos educativos, que "han propiciado una alarma generalizada, irreal y poco o nada fundamentada", recordando que Andalucía mantiene desde hace más de 30 años un modelo de convivencia "estable" entre la educación pública y la concertada, con porcentajes en torno al 81 por ciento y 19 por ciento, respectivamente. Asimismo, ha valorado la labor de la enseñanza concertada como un importante "complemento" de la pública.

Respecto a la renovación de los conciertos, la consejera ha subrayado que no se autorizarán unidades concertadas que no sean necesarias para asegurar la escolarización en cada ámbito territorial. No obstante, ha incidido, las familias "pueden estar tranquilas, porque ningún alumno ya escolarizado perderá su derecho al concierto educativo".

Así, la previsión de la Consejería es que se resuelvan favorablemente los conciertos solo para aquellos centros que ya están concertados, es decir, que ningún nuevo centro será sujeto de concierto educativo.

Durante su intervención, De la Calle ha recordado que en estos momentos el proceso general de conciertos está todavía abierto y, por lo tanto, sin resolver. Así, el pasado 31 de enero finalizó el plazo de presentación de solicitudes y en estos momentos lo que procede es la valoración de las Comisiones de Escolarización Territoriales.

En este sentido, la consejera ha explicado que "primero hay que planificar y después escolarizar", y ha recordado que uno de los principales criterios de la planificación es la eficacia del servicio educativo y la rentabilidad y optimización de los recursos públicos. De esta manera, uno de los aspectos que se están estudiando es el de nuevos ingresos, el de los niños de tres años, porque ha habido un descenso demográfico y hay que adecuar la oferta de plazas sostenidas con fondos públicos a las necesidades reales del alumnado.

SIN "AFÁN DE ADOCTRINAMIENTO"

Por otra parte, la titular de Educación ha explicado que la convocatoria general de conciertos educativos está sujeta a las condiciones impuestas por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad (LOMCE). Así, amplía, por ejemplo, el periodo de concierto, que deberá tener una duración mínima de seis años para Primaria y de cuatro para el resto de los casos.

La consejera también ha informado de que puede ocurrir, y de hecho está pasando, que a instancias judiciales la Consejería se vea obligada a reponer unidades de enseñanza concertada si las familias, amparadas en la LOMCE, solicitan estos centros como prioritarios, y ante esto, sólo cabe derogar esa ley ya.

"No hay ningún afán de adoctrinamiento", ha defendido la titular autonómica de Educación, que apuesta por que las aulas se llenen de alumnado "que disfrute de idénticas oportunidades" y por un sistema "inclusivo, solidario, igualitario, universal y público".

PP: HA HABIDO "AUSENCIA DE DIÁLOGO"

Por parte de los grupos parlamentarios, la parlamentaria popular María Francisca Carazo ha hecho hincapié en la "ausencia de diálogo" con los sectores afectados y las "contradictorias" declaraciones que, sobre la política a seguir en materia de conciertos, se han ido sucedido por parte de los delegados territoriales.

Carazo, que ha preguntado por qué razón los avatares derivados del descenso de la natalidad como consecuencia de la crisis no afectan al resto de las comunidades autónomas, ha añadido que, mientras al PP le "ocupa y preocupa" la escuela pública, a favor de la cual han presentado múltiples iniciativas, la Junta, a la que ha instado a aprovechar la bajada demográfica reduciendo ratios, "la defiende pero la pisotea" con sus políticas.

De lado de Podemos, la diputada Libertad Benítez ha criticado que, a pesar de la defensa de la educación pública de que hace gala la Consejería, ha acometido políticas de recorte que han desembocado en la supresión de unidades públicos. También ha puesto en cuestión la legalidad de prácticas de concertados tales como el cobro de cuotas a las familias "de forma sospechosa", preguntándose "por qué llaman a la enseñanza concertada un derecho cuando en realidad lo están convirtiendo en un negocio".

La parlamentaria de Ciudadanos Marta Escrivá ha recalcado que con un aumento presupuestario de aproximadamente un 8 por ciento "no está justificado" que se cierren unidades, apuntando a la complementariedad de los modelos público y concertado. Ha añadido que un número de 20 alumnos no es, a juicio de la formación naranja, una cifra mínima que justifique el terminar con líneas y ha indicado que, en todo caso, la situación se podría mitigar creando conciertos de Formación Profesional.

Asimismo, el diputado de IULV-CA Antonio Maíllo ha afirmado que, en todo caso, la enseñanza concertada es "subsidiaria" de la pública, agregando a este respecto que el carácter preponderante de la segunda es "fundamental" y que en este modelo no puede cerrarse una línea para mantener concierto o aumentar los convenios en este sentido. "No hay que justificarse por defender la escuela pública", ha manifestado.

Por último, la parlamentaria del PSOE Adela Segura ha recordado que una de las consecuencias más relevantes del principio de esfuerzo compartido es una escolarización igualitaria, así como que en este asunto se han producido "silencios cómplices y análisis muy interesados".