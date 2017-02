La Junta apunta la existencia de autorización familiar a los alumnos que posaron con armas de fuego en Morón

8/02/2017 - 16:45

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, ha defendido la actuación de su departamento tras constatar que varios menores de dos colegios de Morón de la Frontera (Sevilla) fueron fotografiados el pasado mes de septiembre portando armas de fuego tras asistir a una exhibición de las unidades especiales de la Policía Nacional.

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

Tras enviar a la Inspección para recabar información, según ha precisado De la Calle en respuesta a una pregunta de IULV-CA en la Comisión de Educación del Parlamento andaluz, se concluyó que la actividad no estaba organizada por ninguno de los centros, sino por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Morón.

Asimismo, la consejera ha expuesto que el propio Consistorio moronense informó del contenido de la actividad a los centros, que participaron en la exhibición con el visto bueno de las propias familias de los alumnos.

"Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Estas cosas se observan 'a posteriori', pues, tal y como estaba descrita la actividad, no era de apología militar ni armamentística", ha reivindicado De la Calle, que aboga por seguir incluyendo en los protocolos actuaciones contra situaciones como ésta, encuadradas en el desarrollo de un plan por la no violencia.

Para el diputado de IU Antonio Maíllo, "no se puede ser neutral" ante tesituras como la señalada ni es "compatible" el "mirar a otro lado", agregando que, en su opinión, ante la detección de esta iniciativa es "reprobable" que no se interviniera impidiendo el acto. "La misma escuela que celebra el Espacio de Paz no puede mirar para otro lado en actuaciones absolutamente rechazables", concluye.