PP y Cs de Ceuta exigen a Podemos una defensa "inquebrantable" de la españolidad de la ciudad

8/02/2017 - 16:51

Los dos senadores de Ceuta, Guillermo Martínez y Fatima Mohamed, ambos del PP, y la agrupación local de Ciudadanos (Cs) han exigido a la senadora andaluza de Podemos Maribel Mora que "rectifique" el contenido de su intervención en un coloquio sobre Derechos Humanos celebrado hace un año en Marruecos en el que dijo "no negar" la "legitimidad" de la reivindicación territorial del Reino alauita sobre las ciudades autónomas.

CEUTA, 8 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Martínez y Mohamed han instado a los líderes nacionales de la formación morada a "manifestar de manera indudable su inquebrantable interés en la defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla en cualquier foro y ante cualquier público" y la formación naranja ha criticado en otra nota de prensa que los de Pablo Iglesias "utilizan discursos de distinto signo según hablen en Ceuta, en la Península o en Marruecos, lo que subraya su falta de proyecto de Nación y su desconocimiento de nuestra realidad, de la que sólo les interesan asuntos propios de titulares de prensa".

El Grupo de Unidos Podemos en la Cámara Alta ha repudiado lo que considera un intento de "desacreditar" a Mora por señalar que el anexionismo marroquí "no era el objeto del debate que se estaba abriendo y que únicamente iba a hablar de Derechos Humanos en la frontera, prestando especial atención a la situación que viven diariamente las porteadoras".

Según Podemos, "no solo no ha dudado jamás de la españolidad de Ceuta, sino que además es plenamente consciente, como el resto de miembros de la formación, de que el 100% de la población ceutí se siente española y no desea ningún cambio de estatus legal de su ciudad".

Estas explicaciones no han convencido ni a los representantes ceutíes en la Cámara Alta, donde este martes el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, también ha reprochado a la senadora andaluza sus declaraciones, ni a Cs, que opina el estatus jurídico y político de Ceuta "no se sustenta en lo que hoy por hoy queramos los vecinos de la ciudad" y ha dicho "esperar" que Podemos "no tenga previsto para nuestro futuro otro referéndum de autodeterminación".

Martínez y Mohamed han lamentado que "en los años de trayectoria política de Podemos todavía no hemos escuchado a ninguno de sus dirigentes nacionales plantear ningún tema relacionado con Ceuta que no sean los rechazos en frontera y la atención a los inmigrantes".

"No hemos oído ni leído ninguna iniciativa de un representante político de peso de Podemos para mejorar el empleo, la educación, la sanidad o el desarrollo económico de los ceutíes pero esta vez ha habido una novedad: una parlamentaria nacional ha justificado la legitimidad de las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla", han criticado.