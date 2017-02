Sindicatos de la Amaya programarán un calendario conjunto de protestas al no llegarse a acuerdo sobre las 35 horas

8/02/2017 - 17:24

La representación sindical en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), organismo adscrito a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta andaluza --en el que están presentes los sindicatos CCOO, UGT, CGT, CSIF y UITA-- ha acordado programar un calendario conjunto de movilizaciones tras la celebración este miércoles de una mesa de negociación en la que no se ha llegado a un acuerdo en cuanto a la aplicación en la plantilla de las 35 horas semanales de la misma forma que se les ha comenzado a aplicar a todos los empleados públicos desde el 16 de enero.

Fuentes sindicales han explicado a Europa Press que, en este sentido, la Gerencia de la empresa se atiene al acuerdo de Función Pública según el cual el acuerdo se aplica a los que ya gozaban de este régimen de trabajo. Al respecto, en la agencia se trabajaba bajo el mismo, si bien en el último convenio se permutó por una subida salarial.

Asimismo, la dirección de la Amaya alude, según los sindicatos, a un "bloqueo" en el que hay que tener en cuenta los presupuestos, el incremento salarial y la tasa de reposición: respecto a ésta última, la bajada a 35 horas propiciaría la necesidad de cubrir ese 'pico' con una reposición de personal que imposibilita la citada tasa.

Pese a medidas alternativas menores propuestas por la agencia para tratar de paliar el impacto de la no aplicación, como la flexibilización en la conciliación o pausas de 10-15 minutos en la jornada, finalmente no se ha llegado a un acuerdo, por lo cual las cinco secciones sindicales programarán un calendario de protestas --no se descarta la huelga-- con la aplicación de las 35 horas por bandera y donde se podrían incluir algunas otras reivindicaciones, como aquellas vinculadas al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).