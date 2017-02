PSOE destaca "el enorme trabajo" de la dirección del Complejo Hospitalario para efectuar los planes de mejora

8/02/2017 - 18:21

El parlamentario socialista onubense Diego Ferrera ha destacado este miércoles "la voluntad del Gobierno andaluz de querer atender las demandas ciudadanas con la sanidad pública, dando un giro a la dirección del Complejo Hospitalario de Huelva, cuyo nuevo gerente está trabajando mano a mano con los profesionales, los sindicatos y las asociaciones de enfermos y usuarios del sistema".

HUELVA, 8 (EUROPA PRESS)

Así, según ha informado el PSOE en una nota de prensa, el socialista ha remarcado que "un día sí y otro también estamos conociendo, en su afán por hacer públicos todos los movimientos, los avances que se están dando, tales como el proyecto de mejora del área de Pediatría, que evitará el traslado de 600 menores a Sevilla, la UCI pediátrica o el refuerzo en la atención primaria". Precisamente este jueves, el consejero del ramo, Aquilino Alonso, informará en el Parlamento a preguntas de Ferrera sobre los cambios en Pediatría.

Ferrera, que es vocal en la comisión de Salud, pretende que sea el consejero de Salud, Aquilino Alonso, quien informe en el Parlamento sobre estas mejoras pediátricas. Por ello, el titular de la cartera sanitaria dará cuenta de los pormenores en respuesta a las preguntas formuladas por el socialista este mismo jueves.

El parlamentario ha expresado su confianza en que Alonso dé todos los datos que los ciudadanos desean conocer con el fin de mostrar "la máxima transparencia en los servicios que se prestan".

A su juicio, la campaña contra la sanidad pública que se está desarrollando en Huelva y otras provincias andaluzas es "una gran injusticia", porque "tenemos el mejor sistema de salud de España y uno de los mejores de Europa".

"Somos modelo para muchos países supuestamente más avanzados que nosotros y no es justo que estemos dando una imagen que no nos corresponde porque las demandas ciudadanas son legítimas y justas, pero no es decente que haya partidos políticos que jueguen a la demagogia haciendo creer a los ciudadanos que defienden la sanidad pública cuando la realidad es muy distinta", ha destacado.

Ferrera se ha querido referir concretamente al Partido Popular, cuyos dirigentes "no pregonan con el ejemplo". En acta consta que en el Ayuntamiento de Ayamonte, cuyo alcalde, Alberto Fernández (PP), ha sido parlamentario andaluz, ha votado en contra de un punto de una moción de IU en la que se pedía literalmente "instar a la Junta de Andalucía al mantenimiento del carácter público de la sanidad andaluza, a la disminución de los conciertos con empresas privadas y a la recuperación de los servicios públicos privatizados en estos años".

En su opinión, "resulta cuanto menos lamentable que el PP se atreva a salir a la calle a reclamar mejoras en la sanidad y a criticar el sistema de la forma en que lo hace, con el único objetivo de dañar la imagen de Andalucía y de su presidenta, Susana Díaz, mientras que en los plenos tiene la desvergüenza de votar en contra de lo que pide, engañando de esa manera tan burda a la ciudadanía".

Al hilo de este detalle que "no debe escapar del conocimiento de los ciudadanos", Diego Ferrera ha recordado al PP que hace dos días se conoció que en Madrid, donde gobierna la popular Cristina Cifuentes, ha gastado 921 millones de euros en conciertos con la sanidad privada, mientras que "solo destinó 21 millones a la pública, reduciendo la inversión pública un 77 por ciento desde 2002".

Ha lamentado que esta sea la manera de gobernar del PP y lo que realmente persigue es "desprestigiar la sanidad para que los ciudadanos se crean sus mentiras y todo conduzca irremediablemente a la privatización de servicios". "Eso es lo que persiguen, privatizar para que el acceso a la sanidad sea limitado y restringido para todos y solo puedan curar sus enfermedades aquellos que tengan dinero para sufragar los enormes gastos", ha concluido.