Constituida la Plataforma Socialista de apoyo a Pedro Sánchez en Valladolid, que ya organiza un acto en la ciudad

8/02/2017 - 18:41

Los militantes que formaban parte de la Plataforma Socialista de Valladolid 'Primarias y Congreso YA' han acordado modificar su nombre para que figure como 'de apoyo a Pedro Sánchez', y ya trabajan para organizar el acto que está previsto que el exsecretario general del PSOE celebre en la ciudad el próximo 18 de febrero.

VALLADOLID, 8 (EUROPA PRESS)

Según ha explicado a Europa Press la portavoz de este grupo de militantes, la exconcejal del Ayuntamiento de Valladolid Pilar Fol, los integrantes de la plataforma celebraron una asamblea este martes en la que acordaron cambiar el nombre ya que comparten "las líneas generales" la propuesta programática de Sánchez.

"Consideramos que Pedro Sánchez es el candidato que mejor representa nuestro sentir por su coherencia y credibilidad, por representar los intereses de la mayoría de los militantes que reclaman más democracia participativa, regeneración política y transparencia y por eso, le mostramos nuestra adhesión pública, en su recorrido por las distintas ciudades de nuestra geografía y lo hacemos de manera expresa", han señalado fuentes de la Plataforma en un manifiesto.

La plataforma se constituyó hace unos meses, como ha explicado Fol, tras "el horroroso 1 de octubre", en referencia al Comité Federal del PSOE que concluyó con la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general después de la constitución de la Comisión Gestora que rige el partido desde entonces.

En un principio, se centró en la reivindicación de las Primarias y el Congreso "cuanto antes", pero ahora una vez se ha fijado un calendario para el proceso que se desarrollaría en los meses de mayo y junio, y tras la presentación de la candidatura de Sánchez a la Secretaría General, la plataforma ha considerado que sus propuestas eran las que más coincidían con sus planteamientos.

Las líneas generales de la Plataforma se pueden resumir en "un PSOE de izquierdas, unido, autónomo y libre de injerencias externas; por un PSOE coherente y creíble que sea la fuerza política que vertebra España; por un partido de los jóvenes, feminista y ecologista, federalista y laico, que impulse la educación pública y la cultura y que reivindique la memoria histórica".

La exedil vallisoletana ha considerado que, ante los procesos de primarias, es "habitual" la constitución de plataformas de apoyo.

Pilar Fol ha reconocido que esta agrupación trabaja desde hace unas semanas para la organización del acto público que el exlíder socialista celebrará en la ciudad. Aunque "se manejan varias fechas", la más probable es el 18 de febrero, pero el lugar está aún por concretar ya que la plataforma considera que necesita un espacio amplio para acoger un encuentro que reunirá a "muchos militantes" tanto de Valladolid como de otras provincias.

De hecho, la plataforma busca "financiación" o "intercambios" para poder afrontar el alquiler de un espacio, ya que Fol ha apuntado que la candidatura de Pedro Sánchez "no tiene fondos", ya que él "no tiene un sueldo" y no cuenta con el apoyo oficial del partido, de modo que asegura que serán los propios militantes quien aporten las cantidades.

400 PERSONAS EN DICIEMBRE

La exconcejal del PSOE ha recordado que el pasado mes de diciembre, en un acto organizado por la Plataforma con la presencia de los diputados Odón Elorza, María Luz Martínez Seijo y Zaida Cantera se reunieron unas 400 personas en el Centro Cívico de Rondilla, con más de un centenar de asistentes que tuvieron que seguir de pie las intervenciones.

En todo caso, Fol ha recalcado que la agrupación mantiene la defensa de una convocatoria inmediata del proceso de Primarias a la Secretaría General del PSOE, seguido del Congreso Federal, "todo ello de manera limpia y en igualdad de condiciones para todos los candidatos".

La exedil ha recordado que, además de la de Patxi López, que fue el primer aspirante a optar a la Secretaría General, esperan que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, también "dé el paso", pues consideran que "todos sus movimientos lo indican", tras el recorrido que ha hecho por varias provincias españolas.

En cuanto al papel de la candidatura del exlehendakari y expresidente del Congreso de los Diputados, Fol ha mostrado su sorpresa por "la rapidez" con la que se presentó y por el hecho de que haya "tratado de apropiarse con el mensaje de Pedro Sánchez" e incluso haya "casi pedido disculpas por haberse abstenido", si bien cree "muy difícil" que en las primarias "se lleve el voto de las plataformas creadas" a raíz del 1 de octubre.

Con ello, ha reprochado que Patxi López haya intentado "tapar el espacio político" de Pedro Sánchez, aunque cree que al final lo que ha conseguido el exlehendekari ha sido "reducir su espacio".