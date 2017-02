El BNG amenaza con pedir la intervención de la Fiscalía ante la "anunciada venta ilegal" de las centrales del Xallas

8/02/2017 - 19:15

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha manifestado que el BNG baraja pedir la intervención de la Fiscalía ante la pretensión de Ferroatlántica de culminar la venta de las centrales hidroeléctricas del Xallas y ha advertido de que si el Gobierno "insiste en ignorar esta pretensión ilegal puede incurrir en prevaricación".

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 (EUROPA PRESS)

El Grupo Villar Mir puso a la venta la cartera de doce centrales hidroeléctricas con que cuenta en España, entre ellas las de Galicia, que suman unos 210 megavatios (MW) de potencia, por un importe de 255 millones de euros, según informó la corporación a través de Ferroglobe, sin revelar el nombre del comprador. Esa operación no incluye la central que la corporación tiene en Francia.

En cuanto a las instalaciones españolas, repartidas entre Aragón y Galicia, el cierre de la operación ha quedado sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones, entre ellas la consecución de las preceptivas autorizaciones.

Este miércoles, la portavoz nacional del BNG se ha desplazado a Dumbría y, allí, ha dejado claro que su formación "va a remover Roma con Santiago" para evitar la venta, una "auténtica espada de Damocles sobre el futuro de la comarca de A Costa da Morte". "Porque todos sabemos que si se venden las minicentrales, quedan en riesgo cientos de trabajos, por eso pedimos firmeza ante lo que sería una ilegalidad", ha enfatizado.

"FEIJÓO, LOCUAZ"

La portavoz nacional del BNG ha lamentado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sea "tan locuaz en otros temas" y guarde "mutismo cuando están en juego cientos de empleos en A Costa da Morte en lugar de explicarle a Ferroatlántica que nos e van a vender las minicentrales del Xallas".

"Es muy mala señal. Me alarma que Villar Mir diga públicamente que va a hacer algo que es ilegal, como dice una sentencia judicial, y aquí no pase nada", ha aseverado Pontón, quien ha sugerido que, "a lo mejor", había que pedirle a la Fiscalía que investigase y "decirle al PP que si mira para el otro lado y no toma cartas en el asunto, podría incurrir en prevaricación".

La dirigente nacionalista también ha advertido sobre la "impunidad en la que parece instalada la empresa". "Villar Mir ya se sacó la careta, porque además de anunciar la venta dice con claridad que es para hacer caja para su grupo. Y no estamos dispuestos a que se especule con un bien público y que un empresario madrileño haga negocio a costa de un recurso de este país; nos parece intolerable e impresentable", ha sentenciado.