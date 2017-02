Hernández Bento aspirará a liderar un PP de Canarias "sólido", "transparente" y "sin adoctrinamientos"

8/02/2017 - 19:42

Enrique Hernández Bento ha anunciado su candidatura a la Presidencia Regional del PP de Canarias, que se decidirá en el Congreso Regional previsto para los días 17, 18 y 19 de marzo, y ha aspirado a liderar un PP canario "sólido", "transparente", "sin adoctrinamientos", con una estrategia "clara" y en el que el afiliado sea el verdadero protagonista.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 8 (EUROPA PRESS)

Así lo manifestó este miércoles durante la presentación de su candidatura en el Hotel AC Gran Canaria, desde donde criticó que la dirección actual del PP canario no le diera permiso para celebrar dicho acto en la sede del partido, al tiempo que recordó que lleva muchos años defendiendo a la formación y trabajando fuera de las islas por España y por Canarias.

"Lo que se abre ahora es un proceso democrático. Ya sabemos que se han presentado tres candidatos", dijo mientras se mostró en "encantado" de que haya muchos aspirantes a la Presidencia y deseó "la mejor de las suertes" tanto a Juan José Cardona como a Cristina Tavío --los dos populares que a día de hoy han anunciado que aspirarán a liderar el partido--. "Aquí de lo que se trata es de contrastar ideas y de contrastar formas de ver el partido", matizó.

Por lo tanto, Hernández Bento hizo especial hincapié en que su candidatura no es un proyecto individual, sino de los militantes e instó a los populares a construir un nuevo partido, ya que, dijo, "en el PP de Canarias hay que cambiar muchas cosas".

Con todo, abogó por tener una estrategia "clara" para un partido en el que se puedan opinar con liberad, y por dar más importancia a los municipios y a los presidentes insular.

'UN AFILIADO, UN VOTO' PARA EL CONGRESO REGIONAL

El ya aspirante a presidir el partido en las islas destacó que el afiliado tiene que ser el auténtico protagonista de la formación. Por ello apostó por 'un afiliado, un voto' durante el Congreso Regional.

Aquí, insistió en que el problema que tiene el partido es que del afiliado sólo se acuerda para pedirle que vaya a una mesa electoral de apoderado o de interventor. "Creo que el afiliado está para mucho más; para hacer un partido vivo, para llenar la sede que está vacía y para discutir y hacerlo el libertad para que el expresar nuestras ideas no sea una cuestión que levante recelos a nadie", señaló.

"Quiero un partido que ilusiones --continuó--, que sea más fuerte, más sólido, más transparente, más solidario...", mientras insistió que su proyecto para el PP está basado en el afiliado. "El partido somos nosotros, no ellos", observó.

UN PARTIDO SIN "IMPOSICIONES" NI "DOGMAS"

El que fuera delegado del Gobierno en Canarias quiso un partido "sin imposiciones, sin adoctrinamientos, sin dogmas". "Un partido en libertad donde todos tengamos la libertad de opinar", acentuó Hernández Bento.

Respecto al actual presidente del PP de Canarias, Asier Antona, no se olvidó de que hace unos meses la formación vivió una situación que tildó de traumática [en relación a la salida de José Manuel Soria] y que en aquel momento, "en un ejercicio de generosidad" y de "lealtad", los populares decidieron que fuera Antona que el que llevara al partido hasta el Congreso Regional.

En este punto, expuso que él y otros compañeros de partido se ofrecieron al actual presidente del PP canario para ayudarlo y aconsejarlo. "Pues conmigo nunca habló --indicó--. Estuve un año y un mes de delegado del Gobierno y jamás me llamó. Para nada".

"ANTONA ROMPIÓ EL COMPROMISO QUE TENÍA CON NOSOTROS"

"Asier rompió el compromiso que tenía con nosotros de llevar el partido unido al Congreso Regional. Lo incumplió. Lo incumplió él, no nosotros. Nosotros le prestamos desde la lealtad nuestra ayuda y desde mi punto de vista no es forma de ejercer el liderazgo", explicó.

Hernández Bento declaró aquí que un partido hay que construirlo desde la base y que concibe el liderazgo de forma diferente a Antona, puesto que cree en un liderazgo en el que hay que colaborar, que delegar en otros, tener confianza en el equipo. "Y eso, ahora mismo --observó--, no lo veo, y "no concibo un líder que vea a sus compañeros como enemigos".

"No me gusta lo que estoy viendo... no me gusta lo que estoy viendo en mi partido. Tenemos que tener un partido unido", relató en relación a la forma de dirigir el PP de Antona. "Hay falta de liderazgo, no hay rumbo... no sé hacia donde vamos, un día decimos una cosa [en relación al PP], otro día nos gusta el pacto de gobierno, otro día no nos gusta... o hay mucho despista o se hacen el despistado. No lo sé".

Finalmente, respecto a posibles apoyos desde la cúpula nacional del PP de Canarias a algún candidato, dijo que lo que a él le interesa es tener un Congreso donde el afiliado pueda libremente decidir quién es el presidente del partido.

"Y me interesa no el apoyo de los órganos, que también, pero quien me tiene que apoyar son los afiliados", concluyó.