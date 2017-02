Trabajadores del metro de Málaga retoman este jueves sus movilizaciones tras seguir sin acuerdo con la empresa

9/02/2017 - 6:38

Los trabajadores de Metro Málaga retoman este jueves sus movilizaciones después de que no se haya alcanzado ningún tipo de acuerdo con la concesionaria por el conflicto colectivo que mantienen. Así, de 10.00 a 11.30 horas realizarán una concentración ante las puertas de la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía en Málaga capital.

MÁLAGA, 9 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado a Europa Press el representante sindical de CCOO en Metro Málaga, Daniel López, el miércoles por la tarde se mantuvo una reunión con la dirección de la empresa pero "se negaron a negociar cualquier tipo de acuerdo".

Únicamente, ha precisado, se les ofreció adelantar la negociación del próximo convenio colectivo "pero con requisitos y supondría también que no podríamos denunciar el actual convenio y si esa negociación se enconase estaríamos atados de pies y manos".

Ha lamentado la actitud "contraria a cualquier tipo de negociación" de la concesionaria y han recordado que la concentración prevista el pasado 2 de febrero se desconvocó por "buena fe" ya que tanto el delegado de Fomento, Francisco Fernández España, como el responsable de Operaciones de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Aopja) "nos dijeron que iban a estudiar todos los documentos referentes a este conflicto colectivo y nos mostraron su compromiso de mediar y de llegar a una solución para los operadores de línea y técnicos de operaciones en Metro Málaga".

Sin embargo, a pesar de esa mediación y de la reunión mantenida no se ha alcanzado ningún acuerdo: "nos dicen que no a todo". Por ello, tras la concentración de este jueves los trabajadores convocarán una asamblea para "reconfirmar" el calendario de movilizaciones e incluso no descartan incluir más fechas a las ya previstas.

El calendario actual incluye un paro de 24 horas el 24 de marzo así como dos días de huelga el Lunes Santo, 10 de abril, y del Miércoles al Viernes Santo, coincidiendo con fechas de mayor afluencia de viajeros.

Los empleados de Metro Málaga han indicado desde el inicio del conflicto que las condiciones laborales "les fueron impuestas" y no tuvieron oportunidad de negociar su convenio colectivo actual.

Así, al inicio de este conflicto señalaron que durante dos años y medio han intentado llegar a acuerdos con la empresa porque el actual "es abusivo y no recoge la realidad laboral de estos trabajadores, tanto lo que es calidad laboral, conciliación familiar y económicamente".

El 14 de diciembre CCOO presentó un informe que revelaba que los trabajadores de Metro Málaga "son los peores retribuidos y los que más horas trabajan", añadiendo que "sin embargo, estas diferencias no existen o son a favor de Málaga en los casos de los directivos".