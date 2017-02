La directora general de Trabajo se compromete a mediar entre los trabajadores de Cobra y la empresa, según CCOO

9/02/2017 - 14:21

La directora general de Trabajo, Isabel Castro, se ha comprometido este jueves a mediar entre los trabajadores de Cobra y la empresa, según ha informado el sindicato CCOO, que se ha mostrado satisfecho por el resultado de la reunión.

PALMA DE MALLORCA, 9 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, CCOO, que ha recordado que el encuentro era para tratar la situación creada con la subrogación de los trabajadores de esta empresa, ha dicho que Castro ha asegurado que mediará con la empresa para buscar el mantenimiento del empleo y la mejora de la situación de los trabajadores.

Cabe recordar que CCOO denunció que los 21 trabajadores de Cobra SA, que debían pasar subrogados a Spark Iberica SLU, se ven "en un limbo legal" y no pueden cobrar la prestación por desempleo hasta que se aclare su situación.

Además, el sindicato censura que esta empresa haya "dejado en la calle a 21 trabajadores" alegando que debían acudir a trabajar en la nueva empresa, mientras que ésta no los recoge argumentando que al no estar publicado el convenio no reconoce la obligación de incorporarlos a su plantilla.

También añade que "se dan casos de trabajadores afectados que nada tenían que ver con la actividad supuestamente aquejada por la subrogación" y de tres representantes legales de los trabajadores.