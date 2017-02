Sucesos.- La Guardia Civil decomisa 446 kilos de productos pesqueros inmaduros valorados en 4.900 euros

9/02/2017 - 14:32

La Guardia Civil de Huelva ha intervenido un total de 446 kilos de productos pesqueros no reglamentarios, teniendo el pescado decomisado un valor en mercado de 4.900 euros.

HUELVA, 9 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, la Guardia Civil ha intervenido una gran cantidad de productos pesqueros no reglamentarios y ha propuesto para sanción a la normativa de pesca marítima a las dos personas que lo transportaban.

El dispositivo se llevó a cabo en la madrugada del pasado día 8 de febrero en la autovía A-49 (Sevilla-Portugal) dentro de las actividades que los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) desarrollan para el control de la pesca, transporte y comercialización de pescado inmaduro, cuando procedieron a la inspección de varios vehículos.

En el primero de ellos los agentes intervinieron 29 cajas de merluza, que una vez hechas las mediciones correspondientes no cumplían con los requisitos de talla mínima fijado para las capturas en el Golfo de Cádiz. Además, el transporte era realizado en un vehículo no isotermo que garantice la cadena de frío que precisan estos alimentos. El total de la merluza aprehendida es de 174 kilos.

En el segundo de los vehículos no isotermo también los agentes hallaron una gran cantidad de productos pesqueros de talla no reglamentaria, entre ellos 132 kilos de merluza inmadura, 84 kilos de cañailla de talla no reglamentaria, y 56 kilos de rape no inmaduro sin ningún tipo de documentación.

La mercancía decomisada en ambos casos carecía de todo tipo de documentación reglamentaria, ni de etiquetas identificativas en los embases, siendo puesta a disposición del delegado Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Huelva junto con los vehículos intervendidos.

La pesca y el consumo de pescado de talla inferior a la reglamentaria afecta gravemente al sostenimiento de los caladeros y al futuro del sector pesquero ya que se impide que los peces lleguen a la edad adulta para poder reproducirse.