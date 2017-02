(ampliación) vistalegre ii. errejón asegura que podemos “no se va a romper pero va a salir tocado”

9/02/2017 - 14:32

- Si pierde este fin de semana afirma que le dirá a Iglesias "que estoy a la orden, donde haga falta"

- "Hay una cosa que tenemos que aprender, y es nunca más un proceso como este", subraya

El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, aseguró este jueves que el partido "no se va a romper pero va a salir tocado" de la Asamblea Ciudadana que se celebrará este fin de semana en Madrid y que ha generado una importante división entre el sector que él lidera en la formación y el del secretario general, Pablo Iglesias.

El también portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados subrayó en una entrevista en laSexta, recogida por Servimedia, que "hay que rebajar el nivel de estrés" en el partido para "tranquilizar" a los inscritos, y destacó que ya han votado más de 100.000 para este cónclave.

"Podemos no se va a romper, pero creo va a salir tocado", indicó Errejón, que insistió en que no son tan importantes las posiciones que vaya a ocupar cada uno y que los relevante es el rumbo político que debe tomar el partido.

"Hay una cosa que tenemos que aprender, y es nunca más un proceso como este. Hace falta desconcentrar el poder y fomentar una cultura del acuerdo", explicó. Consideró, no obstante, que es "muy difícil saber lo que va a pasar" este fin de semana y añadió que no se imagina un Podemos sin Pablo Iglesias. "No habría sido posible", dijo, que el partido hubiese llegado donde ha llegado sin su figura.

Asimismo, reiteró que hay que defender el Podemos "original", el que empezó con el 15-M. "No son mis ideas, son las que diseñamos juntos" y las que Iglesias "capitaneó mejor que nadie", apuntó.

Sobre el ofrecimiento que le hizo Iglesias para que sea el candidato de la formación a la Alcaldía de Madrid en las próximas elecciones municipales, se limitó a decir que él está "en otra cosa, ni me lo he planteado", y añadió que su preocupación se centra en "la situación de Podemos".

Preguntado sobre si se ha desarrollado una acción para debilitar a Iglesias por parte de los 'errejonistas', aseguró que "las teorías de la conspiración contra Pablo no son ciertas" y que "es obvio que cuando hay diferencias los grupos de Telegram echan chispas".

Después de que Iglesias acusara a Errejón de no ir de frente, dijo que asume que puede perder "posiciones" en el partido por defender sus ideas, un gesto que, indica, es una manera "franca de ir de frente".

"Podemos no puede confiar solo en que los otros partidos lo hagan mal. No quiero que nos quedemos como una suerte de agitación moral", concluyó.

09-FEB-17

