El PSOE de Valladolid no entiende que sea el PP el que plantee la comisión de investigación sobre el soterramiento

9/02/2017 - 14:59

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha mostrado su "sorpresa" por que haya sido el PP el que haya presentado la solicitud de comisión de investigación sobre la operación ferroviaria en la ciudad un día después de que la hubiera llevado al Pleno Ciudadanos, si bien se "se matizó" que era mejor esperar a que se celebre la reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) el próximo día 16 en la que se espera que se inicie el proceso de disolución de esta entidad.

VALLADOLID, 9 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz del PSOE ha incidido en que el martes, cuando se celebró el Pleno extraordinario sobre la SVAV y la operación ferroviaria, el PP "no tenía pensado" solicitar la Comisión, por que podría haberlo hecho en ese momento, al contar con el número de ediles necesarios para presentarla --un 25 por ciento de la corporación--.

Por ello, Herrero ha manifestado la sorpresa del PSOE, al tiempo que ha recordado que en la sesión, en la que la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente, planteó también esta Comisión de investigación, "nadie estaba en contra" de ello, pero se matizó que "ahora no era el momento" ya que este mismo jueves estaba prevista la declaración en los Juzgados del exconcejal del PP Manuel Sánchez y el día 16 está convocada la "muy importante" reunión de la Junta General de la SVAV.

El portavoz ha subrayado, ante las "dudas" que considera Martínez Bermejo que tiene el PSOE, que "los primeros interesados en saber todo lo que ha pasado en estos 15 años de gestión de la sociedad" son los miembros del Grupo Socialista, al tiempo que ha defendido que el equipo de Gobierno "lo primero que ha hecho ha sido sacar a la luz la documentación que había estado oculta todo este tiempo".

Así, ha recordado que, hasta que no se produjo el cambio de Gobierno "no se sabía nada de la 'comfort letter' y ahora se ha "conocido la realidad" y se "despertado a la ciudad del gran engaño que durante años el PP ha planteado". Por lo tanto, ha recalcado que el PSOE estará siempre a favor de esa comisión.

El concejal del PSOE ha considerado una "desvergüenza" que el Partido Popular solicite también presidir la comisión cuando el asunto de la misma afecta a "algo que han dirigido".

En todo caso, aunque ha apuntado que la decisión sobre la Presidencia es todavía "precipitada", considera que tiene que recaer en una persona que "no haya tenido que ver ni con el gobierno anterior ni con este gobierno", de modo que no hay muchas posibilidades --un concejal de Sí Se Puede, la portavoz de Ciudadanos o el concejal no adscrito, Jesús Presencio--.

SÍ SE PUEDE

Por su parte, la portavoz del Grupo de Sí Se Puede, ha coincidido con el planteamiento del PSOE y ha calificado de "increíble" que sea el PP quien presente la solicitud "tras 20 años sin dar explicaciones y con nada de transparencia". De hecho, ha recordado que el Partido Popular ha estado al mando también de los otros dos socios de la entidad, el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León.

No obstante, ha considerado que la propuesta de la Comisión es "estupenda", y ha recordado que Podemos, partido político que impulsó la candidatura de Sí Se Puede en 2015, ha presentado en las Cortes regionales iniciativas similares sobre este tema.

Asimismo, ha criticado el sistema de funcionamiento de la SVAV, al que ha definido como "torticero", y ha interpretado que el resultado ha sido negativo porque "buscaban otros intereses".