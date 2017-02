Un juzgado de barcelona investigará si santiago vidal incurrió en un delito de revelación de secretos

9/02/2017 - 14:55

MADRID, 09 (SERVIMEDIA)

El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha recibido, por reparto, la denuncia de un particular contra el exjuez Santiago Vidal por presuntos delitos informáticos y de revelación de secretos y ha acordado abrir diligencias previas para investigarlos.

El magistrado tendrá que esclarecer ahora si el que fuera juez y senador de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) incurrió en delito por las afirmaciones que realizó en varias conferencias en las que aventuró que la Generalitat tenía los datos fiscales de los contribuyentes catalanes.

Se trata de datos protegidos que la Generalitat no podría manejar más que de manera ilegal. Tras difundirse el contenido de sus afirmaciones, el senador optó por renunciar a su escaño para "no ser un obstáculo para el proceso" de independencia de Cataluña.

Vidal dijo en sus conferencias que "la Generalitat tiene todos vuestros datos fiscales. Esto es ilegal porque está protegido por la ley de bases de datos. Son unos datos reservados, en teoría los que llevamos este proceso no deberíamos tener acceso a ellos, pero a veces suceden cosas, no os diremos cómo, porque no es exactamente legal".

(SERVIMEDIA)

09-FEB-17

SGR/gja