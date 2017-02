CCOO-A denuncia que en 2016 se ha saldado con 1,3 millones de horas extras obligadas y no cotizadas

9/02/2017 - 15:08

El sindicato CCOO en Andalucía ha denunciado que en 2016 se ha saldado con 1,3 millones de horas extras obligadas y no cotizadas, y ha hecho un llamamiento al sector empresarial para que no abusen de las necesidades de los trabajadores que "son el eslabón más débil", a tiempo que pide a estos que cuando se encuentren ante situaciones de abuso como trabajar en la economía sumergida realizando horas extras obligadas pero no cotizadas, que se acerquen al sindicato a informarse, asesorarse y, si es necesario a denunciar.

Así ha señalado la responsable de Empleo y Política Institucional de CCOO-A, Nuria López, quien ha apuntado que los trabajadores, cuando se acerca la jubilación o hay una incontigencia o enfermedad, "se encuentran desamparados si sus horas de trabajo no han cotizado".

De hecho, según un informe elaborado por el sindicato, en 2016 se realizaron 1.300.000 horas extras obligadas que no cotizaron a la Seguridad Social, lo que, ha supuesto un perjuicio tanto para los trabajadores que las realizaron y no cotizaron por ellas, como para las personas en desempleo, porque esa bolsa de economía sumergida podría haberse traducido en 300.00 puestos de trabajo.

CCOO-A ha denunciado que esa situación se produce "más a menudo de lo que se piensa en el mundo del trabajo y, especialmente en Andalucía, donde las necesidades de la personas son utilizadas por empresarios sin escrúpulos para aumentar sus beneficios".