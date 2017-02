El maestro César Bona ve "necesario" que los partidos "tengan en cuenta" a la comunidad educativa para lograr el pacto

9/02/2017 - 16:23

Apuesta "implicar" al alumno en el proceso educativo y reclama tanto una "evolución" en la metodología como una mayor inversión pública

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 (EUROPA PRESS)

El pacto educativo en España debe contar con la opinión de alumnos, familias y profesores. El maestro y escritor César Bona considera "fundamental" e incluso "obligatorio" que "se tenga en cuenta" a los principales agentes del proceso formativo en el debate sobre las líneas maestras en Educación y, sobre todo, "que se olviden de sus ideologías" a la hora de fijar los mínimos que permitan fijar una norma básica para el sistema y frenar la dinámica de constantes reformas con cada cambio de gobierno.

"Es fundamental que se llegue a un acuerdo, para que no nos mareen, pero que cuando se reúnan es necesario y obligatorio que tengan en cuenta a los principales agentes. A los niños y adolescentes, y a las familias. No se pueden olvidar", ha señalado Bona, en una entrevista concedida a Europa Press.

En el año 2015, César Bona saltó a la fama tras formar parte de formar parte de lista de los cincuenta profesores nominados a los Global Teacher Prize, que reconocen al mejor profesional de la docencia en el ámbito mundial, y este mismo jueves participa en Santiago en la conferencia 'Las escuelas que cambian el mundo', de la mano de Afundación.

"Escuchar" e "implicar" son algunas de las palabras más repetidas por el maestro durante todo el encuentro y de las que quiso hacer partícipes no sólo a familias y a alumnos, sino también a los agentes políticos y a la propia Administración, en pleno debate sobre el rumbo a seguir en esta materia.

Sobre todo, ha reprochado que en las declaraciones públicas se aborde la educación "como una competición deportiva", con el ejemplo reciente de la publicación del informe PISA que llenó cabeceras de medios de opiniones que "a la semana se habían esfumado".

Bona se ha referido, además, a la necesidad de conceder importancia a "aspectos que no se evalúan" en este tipo de informes, como "el respeto a uno mismo, al medio ambiente", mientras se intenta sacar "algo positivo" de los resultados en otros parámetros.

NUEVA METODOLOGÍA

Este cambio de actitud y de perspectiva sobre la materia debe pasar, además, por romper moldes en la propia metodología en el aula. César Bona hizo hincapié en que el sistema actual "sigue siendo memorístico" y descuida el proceso educativo, en el que los alumnos "deben investigar, sentirse implicados y compartir", y no simplemente enseñarles preguntas "que se limitan a responder" en un examen.

Para ello, el sistema educativo debe conceder más importancia "al presente", al mismo tiempo que los agentes implicados tienen que ser "conscientes" de que están formando "a seres sociales" que afrontan interacciones día a día. "Y debe cultivarse en la escuela. Educar en respeto, con uno mismo y con todos los demás".

Con todo, quiso matizar que esto no pasa "por una lucha entre escuela tradicional e innovación", sino por aprovechar "las cosas que funcionaban" y aceptar que "todo evoluciona" y que del mismo modo que eso pasa "con la medicina y los transportes", la Educación "no puede ser menos".

En estos términos se ha referido al debate sobre los deberes, apelando al "sentido común" y a que no todo debe ser "o blanco o negro". "Cualquier paso debe repercutir en el bienestar", ha insistido, apostando por incentivar "la curiosidad innata" del alumno y estudiar los casos que necesitan "una estimulación" o un refuerzo. "A eso me refiero. Y no olvidar el sentido común, escuchar e implicar a los agentes, los niños, las familias y los docentes".

Al mismo tiempo, ha considerado que España cuenta con ejemplos de éxito y pide perder el miedo a la evolución. "Tenemos que saber valorar lo que tenemos aquí y si hay cosas que funcionan a nuestro lado, darles el valor que merecen. Y es verdad que siempre se toma a Finlandia (como modelo), pero en España hay centros que hacen una tarea maravillosa. Visitarlos, y aprender de ellos", ha zanjado.

Uno de ellos es el centro de O Pelouro, en Galicia, donde ha descubierto un modelo "donde no existen las etiquetas" y se normaliza el trabajo entre niños "con diferentes capacidades". De este centro, destacó el caso de un alumno que hacía un monográfico sobre el Alzheimer, motivado por la experiencia de propio abuelo por esta dolencia, con el objetivo de "ayudar a otros" que sufren esta enfermedad.

RESPONSABILIDAD E INVERSIÓN

En este sentido, ha apelado a la responsabilidad de los adultos a la hora de proyectar una imagen a los jóvenes, puesto que "la actitud es tremendamente importante" e "influye" en los pequeños, del mismo modo que lo hace el gesto de un deportista o el de un actor. "A partir de ahí, el sistema debe ayudarnos", ha añadido.

El maestro ha precisado, al respecto, que toda mejora en la sociedad necesita "una inversión en Educación" que "no sólo significa pizarras interactivas", sino actuar para mejorar las plantillas y la formación del profesorado.

"El material más preciado que tiene la sociedad son los niños y los que educan, que son los docentes y familias, por lo que es necesario darles el valor que merecen. Y ahí entran más recursos humanos y la formación, que hay miles de maestro deseando ser formados y que viajan haciendo cursos. Y la formación debe ir dirigida a educar seres sociales. Si no, vamos a ir siempre por caminos separados", ha insistido.