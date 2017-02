Villalobos se reúne con la plataforma del Puerto y apoya el "acuerdo" sobre la gestión de Majarabique

9/02/2017 - 16:31

"El objetivo es generar negocio y empleo para las dos partes, y para Andalucía en general"

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha recibido este jueves a los impulsores de la Plataforma 'Sevilla por su Puerto. Eurovía del Guadalquivir', formada por la patronal, los sindicatos y diferentes colegios profesionales, en defensa del Puerto Hispalense.

La plataforma, como es sabido, ha reavivado su campaña en defensa del Puerto de Sevilla, dado el conflicto desencadenado al hacerse la Autoridad Portuaria de Huelva con la explotación de la terminal logística ferroviaria de Majarabique, en Sevilla, merced al concurso promovido por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), y licitar después la prestación de dichos servicios con la consecuente incidencia en el tráfico de contenedores del que goza el puerto hispalense.

Así, los líderes de la plataforma; el presidente de la CES, Miguel Rus; el de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero; el secretario general de CCOO-Sevilla, Alfonso Vidán; y su homólogo de UGT-Sevilla, Juan Bautista Ginés, han hecho llegar a Villalobos sus propuestas "en defensa de un proyecto de futuro para el puerto de Sevilla y la potenciación de la actividad portuaria como elemento fundamental para el desarrollo económico de la provincia".

El presidente de la Diputación, de su lado, ha destacado el papel "vital" que el puerto de Sevilla desempeña para el desarrollo económico de la provincia y ha expuesto que la institución provincial lo "reivindica y fomenta" a través del proyecto 'Territorio Guadalquivir'. En este programa de actuaciones encaminadas a potenciar la dimensión logística, industrial y turística del entorno del río participan, junto a la Diputación de Sevilla, la Fundación Cajasol, la Autoridad Portuaria y la Confederación de Empresarios de Sevilla.

DE NUEVO MAJARABIQUE

En relación al conflicto planteado en torno a la terminal logística ferroviaria de Majarabique, situada en La Rinconada, Villalobos ha defendido la posición de "no remar" en direcciones opuestas. "Por eso agradezco mediación que la Junta de Andalucía ha llevado a cabo en este tema. Huelva y Sevilla son provincias hermanas. Hay que sumar sinergias, no disgregar, sino aunar puntos en común", ha remarcado.

En este sentido, el presidente de la Diputación ha opinado que con el "acuerdo" alcanzado recientemente, al objeto de que la explotación de la terminal de Majarabique no implique una distorsión de precios de mercado y no se perjudique a la terminal de contenedores del Puerto hispalense, los dos puertos tienen un "protagonismo básico" en el ámbito de la actividad que se genere, apostillando que "la riqueza no sólo está en la infraestructura, sino en la capacidad de hacer una gestión que genere la mayor prosperidad posible".

Rodríguez Villalobos, así, sostiene que este acuerdo que no ha cosechado el apoyo expreso de los miembros de la plataforma pretende "fomentar la colaboración estratégica" entre los dos territorios, "buscando nuevos tráficos de mercancías y respetando las normas tarifarias establecidas en Ley, para no generar ventajas hacia ninguna de las partes". "El objetivo es generar negocio y empleo para las dos partes, y para Andalucía en general, fortaleciendo el eje Sevilla-Huelva como zona portuaria logística más importante del sur de Europa".